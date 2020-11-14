Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da sağlık çalışanlarına ikinci saldırı girişimi

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.
 14 Kasım 2020 18:13
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu. Sağlık personelinin, kapının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına saldırının benzeri, dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşandı. Geçirdiği kaza sonucu Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan hastanın yakınları, bilinmeyen nedenle sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları da yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı. Daha sonra gelen polis ekiplerince hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı. Olaya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.

SENDİKADAN KINAMA

Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter'daki hesabından olaya ilişkin videolar paylaşılarak, tepki gösterildi. 'Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz' notu ile paylaşılan mesajda, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

BİLİM KURULU ÜYESİ KAYA: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya da saldırıyı Twitter'daki hesabından kınadı. Kaya, "Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde dün gece sağlık çalışanlarımıza yapılan çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz. Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup suçluların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz" dedi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 22 Eylül'de yine hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Sağlık çalışanları, saldırıdan korunmak için kapının arkasında barikat kurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda iddianame düzenlenmiş, olaya karışan 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı
14 Kasım 2020 17:01		 Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
14 Kasım 2020 15:00
Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
14 Kasım 2020 13:39		 Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
14 Kasım 2020 13:38
AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı
14 Kasım 2020 12:51		 Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 12:40
Ayrılmak istemeyen koca katliam yaptı
14 Kasım 2020 12:15		 Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü
14 Kasım 2020 12:11
Kendisini vuran saldırganının annesini böyle teselli etti: Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok
14 Kasım 2020 11:42		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
14 Kasım 2020 11:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - Koronavirüsü yenmeyi başaran kadın zatürreye yenildi18:13 - Ankara'da sağlık çalışanlarına ikinci saldırı girişimi18:00 - Vali Karaloğlu: Meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem...17:44 - Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı17:42 - O ilde, ekmek zammı geri alındı17:41 - Devlet Bahçeli'den Metin ve Kekeç için başsağlığı mesajı
17:29 - Merkel: Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek17:20 - Sivas'ın 'Hobbit evleri'nde sonbahar güzelliği17:17 - AK Partili Kandemir: 2023 seçimleri kolay olmayacak17:01 - İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı16:53 - Bir dizide daha 3 oyuncu koronavirüse yakalandı16:49 - Bağışıklığı güçlendiren 'ginseng', kilosu 2 bin TL'den satılıyor
16:41 - Meteorolojiden sağanak uyarısı16:27 - HDP'nin yapımını engellemeye çalıştığı camiler ibadete açılıyor16:26 - Samsun'da 900 yataklı şehir hastanesinin yer teslimi yapıldı16:22 - İzmir'deki öğrenci yurtları depremzedelere hizmet veriyor16:18 - Yedigöller sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor
16:13 - Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Seferberlik başlatıyoruz
Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
Benzine indirim geliyor
Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz
Ayda'nın Babası : Kızım bana, Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz diyor
Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaziantep üniversitesi'nin vefat ilanı 2
esenyurt'ta korsan güzellik yarışması yapılması 3
memurun grev yasağının olması 3
memurun borsa oynaması 3
opera 2
sigortasız işçi çalıştıran işverene af 1
soba borusu temizleyen insan 7
teselsül 1
memurlar net gece tayfası 6
Hepzibah Smith 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam