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Sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı
 14 Kasım 2020 21:19
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Sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

Bu saldırı girişimine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak. Ankara'da sağlık çalışanlarına ikinci saldırı girişimi
Memurlar.Net
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