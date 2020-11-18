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Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla 16 yıl cezaevinde kalan, Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. "Akıllı ol" gibi ifadelerin yer aldığı mektup sosyal medyada tartışma yarattı. CHP'li yetkili isimlerin tepkisi ise gecikmedi.
 18 Kasım 2020 08:39
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir" dedi. Altay, durumun Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin de bu durumu tasvip etmeyeceklerine emin olduğunu sözlerine ekledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mafya bozuntularına, sözde kabadayılara asla pabuç bırakmayız. Genel Başkanımıza nereden ve kimden gelirse gelsin hiçbir tehdidi kabul etmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter mesajında "CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Hemen yarın sabah, samimiysen, hukukta gerçekten reform yapacaksan bu insanları derhal kamudaki görevlerine iade edeceksin. O zaman biz anlarız ki bunlar gerçekten samimi" diye seslenmişti.

Mafya liderlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının serbest bırakıldığını ancak düşünce suçlularının hapsedildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin düşüncesini ifade ettiği için hapse atılmayacağı söyleniyorsa hukukta reform yapılacağına inanacağını belirtmişti.
Memurlar.Net
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