1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: 1'i yarbay iki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.
 18 Kasım 2020 22:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit iki askerimiz kimlikleri açıklandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Kasım 2020 23:16		 132 sanıklı KKK darbe girişimi davasına devam edildi
18 Kasım 2020 19:20
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheliye adli kontrol
18 Kasım 2020 18:42		 MSB: 8 terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
18 Kasım 2020 16:49
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
18 Kasım 2020 14:33		 Ümit Özdağ'ın tanık beyanı Enver Altaylı'nın dava dosyasına girdi
18 Kasım 2020 13:59
Suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı
18 Kasım 2020 13:23		 Zindaşti'nin azmettirdiği öne sürülen şüpheliler tutuklandı
18 Kasım 2020 12:45
Teslim olan 14 yaşında PKK'lının kaçırılmasına aracılık eden 5 şüpheli gözaltında
18 Kasım 2020 12:00		 FETÖ'nün tayin işlerinden sorumlu Mehmet Erdoğan Tüzün
18 Kasım 2020 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün00:03 - Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!00:00 - 19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - New York'ta okullar yeniden kapatılıyor23:48 - Uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu23:45 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı
23:44 - Kış aylarında da yeterli su tüketilmeli23:26 - Şehit iki askerimizin kimlikleri açıklandı23:16 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı23:06 - Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor23:04 - Ali Yalçın: Yükseköğretim kapasitesi artırılmalıdır23:02 - Perşembe Yaylası'nın cazibesi balon turizmiyle artırılacak
23:01 - Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı22:59 - Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor22:57 - Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor22:55 - AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği22:51 - MSB: 1'i yarbay iki askerimiz şehit oldu
22:39 - Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esnaf yalanları 3
Metroda bilgi yarışması 1
bozuk şarj aleti 3
oduncu gömleği 4
Babam benim yüzümden yalan söylüyor 1
ikinci el otomobil 4
17 kasım covid-19 tedbirleri 4
zabaha kadar burdayık 3
Eşofmanlı Şevket Hoca 1
karanlıklar ülkesi 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam