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Şehit iki askerimizin kimlikleri açıklandı

Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı
 18 Kasım 2020 23:26
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Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Piyade Yarbay Rasim Sayan ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Sayan ve Kılıç'ın naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerden Sayan'ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla Edirne'ye, Kılıç'ın da Şanlıurfa'ya gönderildi.

Törene Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Ali İhsan Ersoy, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mustafa Eme Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin olay yerinde şehit düştüğü iki askerin de hastaneye sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen bir askerin daha şehit düştüğü belirtilmişti.

MSB: 1'i yarbay iki askerimiz şehit oldu

Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı'nda Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın (27) Şanlıurfa'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki şehidin baba evine giden askeri yetkililer baba Mahmut ile anne Fehime Kılıç'a şehit haberini verdi. Aile, aldıkları haberle gözyaşlarına boğulurken eve ve caddeye dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, en son abisinin birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü, haberi aldığında çok üzüldüğünü belirtti. Bekar olan ve 3 kız 2 erkek kardeşi olduğu öğrenilen şehidin yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına atandığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Osmanbey'de bulunan Yeni Asri Mezarlıktaki Şehitlik'te defnedileceği açıklandı.

Edirneli şehidin eşi şehadet haberini İzmir'de aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan 2 askerden Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'de oturan eşine ulaştı.

TSK tarafından sürdürülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 asker şehit düştü, 1 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada şehit düşen, Yarbay Rasim Sayın'ın (43), eşi Sevda Sayın ise şehadet haberini Kemalpaşa ilçesinde aldı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde ikamet eden öğretmen Sevda Sayın'a şehadet haberi Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehit eşinin oturduğu evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Sayın'ın bir çocuğu olduğu öğrenilirken, acı haberi alan şehit eşi Sevda Sayın, sabah 4 uçağı ile birlikte şehidin memleketi Edirne'ye gideceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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