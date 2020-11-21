İbrahim Kalın: Salgının sürecine göre tedbirler azalabilir, artabilir
|21 Kasım 2020 22:20
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;
SALGIN İÇİN ALINAN YENİ TEDBİRLER
Vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması çok önemli. Birçok Avrupa ülkesinde de bu tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler sürece göre yeniden ele alınacak. Salgının sürecine göre tedbirler azalabilir, artabilir.
Tedbirlere uymak hasta olmaktan hastane yatmaktan iyidir. Lütfen tedbirlere uyalım. Sıkı bir şekilde bu tedbirlere uymamız lazım.
Aşı çalışmalarında da çok aceleci olmamız lazım. İnşallah bunlar başarılı neticeler verecek. Aşının salgını tamamen durdurması için zamana ihtiyaç var.
EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM HAZIRLIĞI
Değişime adapte olmak zorundayız, yeni kanunlar yapmayız.
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