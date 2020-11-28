Mesleki Gelişim Atölyesi dersi uygulamalı ders midir?

"Mesleki Gelişim Atölyesi" dersinin uygulamalı ders olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda MEB görüş yazısı yayınladı.

İşte o görüş yazısı;

Söz konusu görüş yazısında; "Mesleki Gelişim Dersi"nin içeriğinin ve adının "Mesleki Gelişim Atölyesi" dersi olarak güncellenerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan yeni geliştirilmiş bir meslek dersi olması, Mesleki Gelişim dersinde yer almayan farklı kazanımlara yer verilmiş olması, Mesleki Gelişim dersi ve Harita-Tapu-Kadastro alanında okutulan hukuk ile ilgili derslerin dışında kalan alan/dal derslerinin tamamının uygulamalı ders olarak değerlendirilmiş olmaları nedeniyle "Mesleki Gelişim Atölyesi" dersinin de aynı kapsamda uygulamalı ders statüsünde değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.