Kimya öğretmenleri hangi hallerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 09.02.2010 tarih, 599 sayılı ve "Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenleri" konulu yazıları ile 08.07.2014 tarih, 2859633 sayılı ve "Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenleri" konulu yazılarına göre;

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde Kimya Teknolojisi alanı bulunan okullara Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmeni olarak atananlar Kimya dersleri ile birlikte bu alanın derslerini aylık karşılığı okutmakla yükümlüdür.

Kimya Teknolojisi Alanı bulunan okullarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan Öğretmenler, atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilecektir.

Kimya Teknolojisi Alanı bulunmayan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli öğretmenleri ise genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri kapsamında değerlendirilecektir.

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN, HANGİ HALLERDE AYLIK VE EK DERS KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERS SAYILARI NE KADARDIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir. " hükümleri bulunmaktadır.

Dolayısıyla Kimya Teknolojisi Alanı bulunan okullarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan Öğretmenler, atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirileceklerinden haftada 20 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek ve 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders görevi alacaktır.

Kimya Teknolojisi Alanı bulunmayan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli öğretmenleri ise genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri kapsamında değerlendirileceklerinden haftada 15 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek ve 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi alacaktır.

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI BULUNAN OKULLARDAKİ, NORM KADROYA ESAS DERS YÜKÜ NASIL HESAPLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 24.08.2010 tarih, 3756 sayılı ve "Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenleri" konulu yazılarına göre;

Kimya Teknolojisi alanı programı uygulanan Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerinde bu alanın norm kadrolarının belirlenmesinde, atölye ve laboratuar dersleri teknik ve endüstri meslek liselerinin normal bölüm ders yükleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Anadolu bölümündeki Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmenlerinin aynı zamanda bu alanın atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, bu öğretmenlere atölye ve laboratuvar derslerinin, ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit olarak dağıtılması gerekmektedir.

Dolayısıyla okulun normal kimya dersleri ile Kimya Teknolojisi alanındaki atölye ve laboratuvar derslerinin toplam ders yükü ders bütünlüğü de dikkate alınarak tüm kimya öğretmenlerine eşit olarak dağıtılması gerekmektedir.

KİMYA ÖĞRETMENLERİNE, HANGİ HALLERDE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİMDE KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ VERİLEBİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarih ve 15165893 sayılı yazılarına göre;

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde Kimya Teknolojisi alanı bulunan okullara Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmeni olarak atananlar Kimya dersleri ile birlikte bu alanın derslerini aylık karşılığı okutmakla yükümlüdür. Söz konusu okul ve kurumlarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilmesi, gerektiğinden Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri doğrultusunda işletmelerde mesleki eğitimde koordinatörlük görevi verilecektir.

Kimya Teknolojisi Alanı bulunmayan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli öğretmenleri ise işletmelerde mesleki eğitimde koordinatörlük görevi verilemeyecektir.

Ahmet KANDEMİR