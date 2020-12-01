Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık

"Kendisini ifade etmesine imkan tanıdık" diyen Ilıcalı, "Küfürler üzerine bizim tepkisiz. kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık" diye konuştu.

MasterChef Türkiye'de eski sosyal medya paylaşımları nedeniyle MasterChef Uğur yarışmadan disklifiye edildi.

Yarışma jürisi tarafından karar yüzüne açıklanan Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına hakim olamadı ve herkesten özür diledi.

Gelişmelerin ardından Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın haberine göre Acun Ilıcalı konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: "Uğur'un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı.

'Bunu kimseye anlatamazdık'

"Uğur'u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkan tanıdık. Amacımız Uğur'un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık." "Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım"