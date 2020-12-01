1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık

MasterChef Türkiye'de Uğur Yılmaz Deniz eski sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla diskalifiye edildi. Magazin ve sosyal medya gündemine damga vuran olay sonrası Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yeni açıklama yaptı.
 01 Aralık 2020 10:47
+Aa- Yazdır
Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık

"Kendisini ifade etmesine imkan tanıdık" diyen Ilıcalı, "Küfürler üzerine bizim tepkisiz. kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık" diye konuştu.

MasterChef Türkiye'de eski sosyal medya paylaşımları nedeniyle MasterChef Uğur yarışmadan disklifiye edildi.

Yarışma jürisi tarafından karar yüzüne açıklanan Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına hakim olamadı ve herkesten özür diledi.

Gelişmelerin ardından Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın haberine göre Acun Ilıcalı konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: "Uğur'un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı.

'Bunu kimseye anlatamazdık'

"Uğur'u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkan tanıdık. Amacımız Uğur'un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık." "Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım"

TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü
30 Kasım 2020 14:26		 Murat Dalkılıç: Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü
30 Kasım 2020 14:13
Beril Işık, Yüksel Aytuğ'u yalanladı: Kenan'ın durumunda değişiklik olmadı
25 Kasım 2020 16:56		 CNN Türk muhabiri koronavirüse yakalandı!
25 Kasım 2020 10:16
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
25 Kasım 2020 10:01		 TRT'nin sevilen dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı
24 Kasım 2020 22:37
Bu sahne ile tanınmıştı... Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
24 Kasım 2020 21:56		 'Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti
24 Kasım 2020 14:10
Koronaya yakalanan Seda Bakan: İlaç kullanmadan geçiriyorum
24 Kasım 2020 09:19		 'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
24 Kasım 2020 09:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - Yargıtay, tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı11:22 - Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü11:22 - 'Gaziantep il imamının kasası', örgütün 'ülke imamları'na para göndermiş11:18 - 'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'11:14 - Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü11:08 - Dolar ve gram altın yükseliyor
11:06 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor11:03 - e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı11:02 - KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı10:59 - 14 yaşındaki çocuğun kaçırılmasına aracılık edenlere operasyon: 9 gözaltı10:58 - 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonu: 8 gözaltı10:47 - Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık
10:43 - 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, simit satarken yakalandı10:39 - MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi mutabakatı imzalandı10:38 - 'Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pahalıya mal oldu'10:30 - Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek10:23 - Virüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!
10:20 - Kovid-19'un en erken semptomu keşfedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi
FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanması operasyonu: 126 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kara cuma Bindirimi 2
masterchef uğur 3
ali babacan'ın mülakatı kaldıracağız açıklaması 1
Böğürtlen 2
21.00-05.00 yasakları 1
muhafazakar otel 2
bilim kurulu karar mercii değildir 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 4
işcep 2
Kripto para 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam