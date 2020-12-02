Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arka arkaya görevden almalar gelirken, olayın perde arkasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil. 'Siverek'te ne oluyor?' dedirten gelişmeler zinciri, 23 Kasım'da Siverek Belediyesi Hukuk Danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın belediye binasında silahlı saldırıda ayağından vurulmasıyla başladı. Saldırı sonrası Siverek Belediye Başkanı Seyhmus Aydın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aydın'ın istifanı kaymakam, emniyet müdürü ve müftü ile tapu ve tarım müdürlerinin görevden alması izledi. Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Kaymakam Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, Müftü Mahmut Yıldızbaş, Tarım Müdürü Deniz Yavuzaslan ve Tapu Müdürü Yasin Koyugöz görevlerinden alındı. Kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün, saldırıya ilişkin gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Aydın'ın yardımcılığını yapan iki meclis üyesi ise görevlerinden istifa etti. Cumali Karavar ve Hasan İzol'un 3 Aralık'ta yapılacak olan belediye başkanı seçiminde aday olmak için istifa ettikleri belirtiliyor.