Bazı müdürlerin görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama
|02 Aralık 2020 19:58
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde bazı kurum müdürlerinin görevden alındığı iddialarına ilişkin "İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir." dedi.
Vali Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siverek'te görev yapan kamu müdürlerinin görevden alındığına dair bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kurum amirlerinin görevlerini başında olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:
"İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Bu kamu görevlilerinin görevden alındıklarına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir. Bu tayinlerin belediye başkanının görevinden istifa etmesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır."Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak
02 Aralık 2020 20:18
|Meclis, 7 Aralık'tan itibaren aralıksız 12 gün çalışacak
02 Aralık 2020 20:03
|Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 32 bine yaklaştı
02 Aralık 2020 19:22
|2 bin 500 belediye çalışanı iş bırakma eylemi yaptı
02 Aralık 2020 19:20
|CHP'li Karaca'dan 'engelli aylıkları' açıklaması
02 Aralık 2020 19:09
|Bakan Soylu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değil
02 Aralık 2020 17:39
|Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri terörist cenazesine katılmamalı
02 Aralık 2020 14:12
|Bakan Akar'dan Tank paleti fabrikası açıklaması
02 Aralık 2020 13:59
|'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'
02 Aralık 2020 12:49
|'Ordunun 'satılmış' kelimesiyle yan yana konulması akla ziyan'
02 Aralık 2020 11:47