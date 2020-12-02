En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi
Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından Plos Biology dergisinden yayınlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bilim insanlarımızın üniversitesi ve alanlarına göre listesi
|02 Aralık 2020 12:43
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Memurlar.net olarak, Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından Plos Biology dergisinden yayınlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bilim insanlarımızın üniversitesi ve alanlarına göre listesini yayımlıyoruz.En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...
Aşağıdaki Liste üniversite bazında sıralanmıştır.
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