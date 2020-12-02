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En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi

Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından Plos Biology dergisinden yayınlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bilim insanlarımızın üniversitesi ve alanlarına göre listesi
 02 Aralık 2020 12:43
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En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi

Memurlar.net olarak, Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından Plos Biology dergisinden yayınlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bilim insanlarımızın üniversitesi ve alanlarına göre listesini yayımlıyoruz.

En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...

Aşağıdaki Liste üniversite bazında sıralanmıştır.

Resmin büyük hali için üstüne tıklayın.
Memurlar.Net
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