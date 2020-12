En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...

Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve arkadaşları tarafından Plos Biology dergisinde dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlanmıştı.

Bu listede yer alan 857 Türk akademisyenin listesini bugün yayımlamıştık.

Listede, Türkiye'den en fazla akademisyeni giren üniversite İTÜ oldu. İTÜ'den 45 akademisyen listede yer aldı. İTÜ'yü, 30 akademisyenle Fırat, 29 akademisyenle Koç, 27 akademisyenle Gazi ve Hacettepe, 24 akademisyenle Bilkent, 23 akademisyenle KTÜ, 22 akademisyenle ODTÜ takip etti.

İşte en etkili bilim insanları listesinde yer alan üniversiteler, ve akademisyen sayıları

Üniversite----------- kişi sayısı

Istanbul Teknik Üniversitesi 45

Firat Üniversitesi 30

Koç Üniversitesi 29

Gazi Üniversitesi 27

Hacettepe University 27

Bilkent Üniversitesi 24

Karadeniz Teknik Üniversitesi 23

Middle East Technical University (METU) 22

Atatürk Üniversitesi 20

Erciyes University, Faculty of Medicine 19

Yildiz Technical University 19

Bogaziçi Üniversitesi 17

Çukurova Üniversitesi 16

Dokuz Eylül Üniversitesi 16

Ege Üniversitesi 16

Istanbul Üniversitesi 16

Süleyman Demirel Üniversitesi 14

Istanbul University-Cerrahpasa 13

Marmara Üniversitesi 13

Gaziantep Üniversitesi 12

Selçuk Üniversitesi 12

Doğu Akdeniz Üniversitesi 11

Gebze Teknik Üniversitesi 11

Akdeniz Üniversitesi 10

Kocaeli Üniversitesi 10

Sabancı Üniversitesi 10

Anadolu Üniversitesi 9

Ankara Üniversitesi 9

Yakin Doğu Üniversitesi 9

Eskisehir Technical University 8

Inönü Üniversitesi 8

Sakarya Üniversitesi 8

Yeditepe University 8

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 7

Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 7

Aksaray Üniversitesi 6

Bahçeşehir Üniversitesi 6

Bursa Uludağ Üniversitesi 6

Celal Bayar Üniversitesi 6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 6

Istanbul Medeniyet University 6

Nigde Omer Halisdemir University 6

Pamukkale Üniversitesi 6

Cumhuriyet Üniversitesi 5

Duzce University 5

Iskenderun Technical University 5

Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi 5

Kilis 7 Aralik Üniversitesi 5

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 5

Ozyegin University 5

TOBB University of Economics and Technology 5

Trakya Üniversitesi 5

Yüzüncü Yil Üniversitesi 5

Abdullah Gul Universitesi 4

Atilim University 4

Bozok Üniversitesi 4

Çankaya Üniversitesi 4

Çankiri Karatekin Üniversitesi 4

Harran Üniversitesi 4

Konya Technical University 4

Mehmet Akif Ersoy Üniversity 4

Mersin Üniversitesi 4

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4

Ondokuz Mayis Üniversitesi 4

Recep Tayyip Erdogan University 4

Abant Izzet Baysal Üniversitesi 3

Adnan Menderes Üniversitesi 3

Batman University 3

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 3

Bingöl Üniversitesi 3

Bursa Teknik Üniversitesi 3

Dumlupinar Üniversitesi 3

Erzurum Teknik Üniversitesi 3

Galatasaray Üniversitesi 3

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 3

Munzur University 3

Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi 3

Nişantaşı Üniversitesi 3

Siirt Üniversitesi 3

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Universitesi 2

Ankara Yildirim Beyazit University 2

Antalya Bilim University 2

Balikesir Üniversitesi 2

Bartin Üniversitesi 2

Baskent Universitesi 2

Dicle Üniversitesi 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2

Giresun Üniversitesi 2

Hitit University 2

Istanbul Medipol Universitesi 2

Izmir Ekonomi Universitesi 2

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2

Karabük Üniversitesi 2

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2

Kastamonu University 2

Kirikkale Üniversitesi 2

Mustafa Kemal Üniversitesi 2

National Defense University 2

Sila Science and Energy Unlimited Company 2

T.C. Maltepe Universitesi 2

TUBITAK Marmara Research Center 2

Usak University 2

Yaşar Universitesi 2

Adana Alparslan Turkes Science and Technology University 1

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1

Adiyaman Üniversitesi 1

AF AB 1

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1

Afyonkarahisar University of Health Sciences 1

Akademipark Eng. & Const. Inc. 1

Altinbas Universitesi 1

Amasya Üniversitesi 1

Anatolia IVF Center 1

Ankara Medipol University 1

Ardahan Universitesi 1

ASELSAN Inc. 1

Bandirma Onyedi Eylul University 1

Bilecik Seyh Edebali University 1

Biruni Üniversitesi 1

Bülent Ecevit University 1

Cappadocia University 1

Çağ Üniversitesi 1

Doğuş Üniversitesi Istanbul 1

Eğil Vocational and Technical Anatolian High School 1

Electrotech Engineering Ltd. Co. 1

Energy Market Regulatory Authority 1

Erzincan Üniversitesi 1

ETE Cube 1

European University of Lefke 1

Fatih Universitesi 1

Final International University 1

Gümüşhane Üniversitesi 1

Ibrahim Cecen University 1

Iğdır Üniversitesi 1

Institute of Marine Sciences METU 1

Kadir Has Üniversitesi 1

Malatya Turgut Ozal University 1

Melikşah Üniversitesi 1

Muş Alparslan Üniversitesi 1

Ordu Üniversitesi 1

Roketsan A.S. 1

Sakarya Applied Sciences University 1

Sinop Üniversitesi 1

T. C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1

T.C. Istanbul Kültür Universitesi 1

Tarsus University 1

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 1

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu 1

University of Health Sciences 1

Üsküdar Üniversitesi 1

VKV Amerikan Hastanesi 1

Yalova Üniversitesi 1

Yüksek İhtisas Üniversitesi 1