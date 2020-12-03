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5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı

5 aylık enflasyon yüzde 7,02 oldu. İlk 5 aydaki rakamlara göre, memurlar için yüzde 3,02 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
 03 Aralık 2020 11:08
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5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı

İkinci 6 ay için Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 Ağustos'ta yüzde 0,86, Eylül'de yüzde 0,97, Ekim'de yüzde 2,13, Kasım'da da yüzde 2,30 arttı.

Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlar yüzde 4 zam aldı.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasımda ayında açıklanan enflasyon rakamları toplamı yüzde 7,02 oldu. Memurlar için şuan 3,02 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar, aşan miktarda, enflasyon zammı alacak.

Enflasyon rakamları açıklandı Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memurlar.Net
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