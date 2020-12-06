CHP'nin eski iki numarası: Amaç tecavüzleri gizlemek
|06 Aralık 2020 20:20
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CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, yayınladığı mesajla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun taciz ve tecavüz gündemini değiştirmeye çalıştığını belirten Ateş şu ifadeleri kullandı:
Gündem belirliyor (!)
Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye ve sorunlarının tartışılmasını önlemekte çok büyük başarı göstermekte ve gündem belirlemektedir(!).
CHP'lileri ifşa edecekti
"Elimde ByLock'cu AK Partili 180 milletvekilinin listesi var. Saraya giden CHP'liyi biliyorum. Saraydan para alıp parti kuracak CHP'lileri biliyorum" iddialarından sonra şimdi de telefonlarının dinlendiğini söyledi.
İnşallah kanıtlanır
İnşallah hiç değilse bu iddiası kanıtlanır da Türkiye'nin sorunları da çözülmüş olur. Kamuoyunun günlerdir tartıştığı "Taciz-tecavüz" konusundaki suskunluğu ve kayıtsızlığını da böylece kamufle etmiş oldu. Kendisini kutlamak gerekir.
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