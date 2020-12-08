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AFAD Başkanı Tanzanya'ya büyükelçi oldu

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
 08 Aralık 2020 16:27
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne, Hasan Murat Mercan atandı.

AFAD BAŞKANI'NA TANZANYA GÖREVİ

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

ALMANYA, AFGANİSTAN VE AZERBAYCAN'DA DA DEĞİŞİKLİK

Ahmet Başar Şen Berlin Büyükelçiliği'ne, Cihad Erginay Kabil Büyükelçiliği'ne atandı. Hatun Demirer AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne, Ahmet Demirok da Bakü Büyükelçiliği'ne getirildi.

HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu.

Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

1982 yılı Konya doğumlu olan Mehmet Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu
Memurlar.Net
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