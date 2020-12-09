Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması tartışma yarattı.

Irkçılık iddialarının hedefinde olan Coltescu ise, hakkındaki suçlamaları reddetti.

As News'in haberine göre, maçta yaşanan olayları akrabalarına telefonda anlatan Coltescu, "İyi olmaya çalışıyorum. Bu günlerde hiçbir haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir, en azından bileceklerini umuyorum" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın baş hakemi Ovidiu Hategan da, europe1.fr'ye yaptığı açıklamada yorum yapmayı reddetmesine rağmen 'yaşanan olaylardan ötürü harap olduğunu' söyledi: "Açıklama yapamayız, önce UEFA ile konuşmamız gerekiyor. Normalde sorularınızı yanıtlardım, ancak bu gece yapamam. Yaşanan olaylardan ötürü harap olduk, ancak lütfen sessizliğimize saygı duyun ve durumu anlayın."

Romanya Futbol Federasyonu ise olayla ilgili herhangi bir karar vermeden önce UEFA raporunu beklediğini söyledi.

Ne olmuştu?

PSG ile Medipol Başakşehir arasında gerçekleşen karşılaşmada 4. hakem Coltescu Webo'ya yönelik ırkçı ifadeleri maçın durmasına yol açtı.

Coltescu'nun, Webo için "Şuradaki siyah olan" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Hakemin ifadelerine tepki gösteren Demba Ba ise kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ise hem PSG, hem de Başakşehir oyuncuları soyunma odasına çekilince maç iptal edilmişti. Maçın, dört hakemin de değişmesiyle 9 Aralık Çarşamba günü 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıklandı.