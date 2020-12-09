Başakşehir: Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kart iptal edildi
|09 Aralık 2020 15:30
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Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması spor dünyasında tepkiyle karşılandı.
| #PSGIBFKİstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020
Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır. pic.twitter.com/Rnf8T6rdkI
NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Webo'ya gösterilen kırmızı kartın iptal edildiğini söyledi
Webo, bugün 20.55'te kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alabilecek.
Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama
SON DAKİKA!Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 9, 2020
Webonun kırmızı kartı iptal oldu...
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