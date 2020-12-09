Bakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının hamilelere, 18 yaş altındakilere ve son 6 ayda koronavirüs geçirenlere uygulanmayacağını açıkladı
|09 Aralık 2020 20:19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı
Bakan Koca "Aşıyı 18 yaş altı kişiler için ve hamilelere düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için Çin'de çalışmalar devam ediyor. Gebelere düşünülmüyor. Son 6 ayda geçirenler hariç diye uygulama olacak" dedi.Bakan Koca: İleride, aşı olmayan bir çok yere giremeyecek
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