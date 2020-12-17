2020 EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKPSS sonuçlarını açıkladı
|17 Aralık 2020 11:30
|+Aa- Yazdır
2020-EKPSS Sonuçları Açıklandı
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sonuçlar için Tıklayınız.EKPSS cevap kağıtları erişime açıldı
23 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|8 bin polis alımı başvurusu için son günler
18 Aralık 2020 08:46
|EKPSS cevap kağıtları erişime açıldı
17 Aralık 2020 12:23
|Sözleşmeli sağlık personeli alımında 5 pozisyon boş kaldı
15 Aralık 2020 15:53
|2020/14 KPSS Tercih sonuçları açıklandı
15 Aralık 2020 15:38
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
14 Aralık 2020 16:38
|Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?
14 Aralık 2020 10:05
|Kariyer uzmanlıkta 35 yaş şartını esneten ilk kurum ilana çıktı
13 Aralık 2020 23:25
|Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
12 Aralık 2020 00:02
|Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
11 Aralık 2020 15:49
|Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
10 Aralık 2020 10:01