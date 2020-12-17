EKPSS cevap kağıtları erişime açıldı
|17 Aralık 2020 12:23
|+Aa- Yazdır
DUYURU
(17 Aralık 2020)
2020-EKPSS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Aralık 2020 tarihinde saat 12.20'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.2020 EKPSS sonuçları açıklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|8 bin polis alımı başvurusu için son günler
18 Aralık 2020 08:46
|2020 EKPSS sonuçları açıklandı
17 Aralık 2020 11:30
|Sözleşmeli sağlık personeli alımında 5 pozisyon boş kaldı
15 Aralık 2020 15:53
|2020/14 KPSS Tercih sonuçları açıklandı
15 Aralık 2020 15:38
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
14 Aralık 2020 16:38
|Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?
14 Aralık 2020 10:05
|Kariyer uzmanlıkta 35 yaş şartını esneten ilk kurum ilana çıktı
13 Aralık 2020 23:25
|Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
12 Aralık 2020 00:02
|Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
11 Aralık 2020 15:49
|Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
10 Aralık 2020 10:01