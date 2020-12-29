TSK'daki hemşire, maaşlı ve maaşsız emekliliği ne zaman hak eder?

SORU: Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2005 Temmuz dan beri hemşire olarak görev yapmaktayım.29 Haziran 1984 doğumluyum. Maaşlı ve maaşsız olarak ne zaman emekliliği hak ederim? Cevaplarsanız sevinirim.

CEVAP: TSK'da görev yapan hemşire maaşlı ve maaşsız ne zaman emekliliği hak eder.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış kişiler hakkında 5434 hükümleri uygulanır. Memurlar emeklilik için Hizmet + Yaş grubunu tamamlamaları gerekir.

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde hiç bir şekilde çalışması bulunmayan ve bu tarihten sonra göreve başlayanlar kadın 58, erkek 60 yaşını ve her ikisi için de 25 yıl hizmeti tamamlaması halinde emeklilik şartlarını yerine getirirler.

23/05/2002 tarihine kadar olan işçilik, esnaflık memurluk gibi çalışmaları en az 3 yıl olanlar kademelendirilmiş yaş grubunu dahil olurlar, kademelendirilmiş yaş grupları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmünde belirlenmiştir.

Kademelendirilmiş yaş grubuna girenlerden kadın 20 yıl erkek 25 yıl hizmete tabi olurlar.

Ayrıca, insan sağlığına ilişkin işlerde görev yapanlar da 2018 yılından beri yıpranma payı almaktadırlar. İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlara fiili hizmet süresi zammından yararlanma imkanı, 2008 yılı Ekim ayından sonra 2018 yılında verilmiş olduğundan Hemşire olarak görev yapanların 2018 yılından beri bu görevlerinde bulundukları sürece kazanacakları her yıl için 60 gün fiili hizmet süresi zamlarının toplamının azami 3 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş gruplarından indirilmektedir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

2005 yılında memurluğa başlamış olmanız nedeniyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olursunuz. Emeklilik şartlarınız 25 yıl hizmet + 58 yaşınızı dolduracağınız tarih olur.

Ayrıca, 58 yaşınızı dolduracağınız tarih itibariyle görevde iken kazanacağınız yıpranma paylarının azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmesi gerektiğinden ve yarısı en fazla 3 yıl olması halinde en erken emeklilik yaşınızı 55 yaşını dolduracağınız tarihte kazanacağınızı değerlendirmekteyiz. Bu tarih sizin maaşlı olarak emeklilik tarihiniz olur.

Maaşsız emeklilik, yani emeklilik için istenilen sadece hizmet yılınızı tamamlayacağınız tarih ise yıpranma ile birlikte çalışmış olduğunuz süreler toplamı 25 yılı dolduracağınız tarih olur.