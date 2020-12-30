Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
|30 Aralık 2020 09:00
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 yılında, Bakanlıkta çalışan personelin kariyer basamaklarında yükselmeleri bakımından çok önem teşkil eden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını ilan etmiştir.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılmıştır.
Sözlü sınav sonuçları ise 21 Aralık'ta ilan edilmiştir.
Ancak, Bakanlık, sonuçları ilan ederken, şeffaf bir şekilde adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarını ilan etmemiştir. Herkes kendi kullanıcı adı ve şifresiyle sadece kendi durumunu görebilmiştir.
Memurlar.net'in WhatsApp hattına gelen geri bildirimlere göre, bir çok aday, yazılı sınav puanları yüksek olmasına rağmen sözlü sınavda verilen düşük puanlarla mağdur edilmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığının, yıllar sonra açtığı görevde yükselme sınavında, Bakanlık çalışanlarına eşit bir şekilde yaklaşmayıp torpil yöntemine başvurması, bazı adayların hakkını yerken bazılarını ise kayırması, çalışma barışı açısından kötü bir örneklik oluşturmuştur.
Hakkı yenilen tüm adaylar, Dr. unvanını kullanan Mehmet Muharrem KASAPOĞLU'nu bu haksız uygulamasını unutmayacak.
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