Bir Rektör daha GYS'de adayların haklarını yemedi. Tüm adaylara sözlüde 100 tam puan verdi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü de tüm adaylara görevde yükselme sözlü sınavında 100 tam puan verdi.
|31 Aralık 2020 16:00
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27 Kasım 2020'de memurlar.net'te yer alan haberde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünün, görevde yükselme sözlü sınavındaki örnek uygulamasını haberleştirmiştik. Üniversite yönetimi, tüm adaylara sözlü sınavda 100 tam puan vererek, hiçbir adayın hakkını yememiş, çalışma barışını korumuştu.
Benzer bir uygulamayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi yapmıştır. Rektör Ahmet Ataç, Şef unvanı için 106, Memur unvanı için 7 adayın girdiği sözlü sınavda tüm adaylara 100 tam puan vermiştir.
Bazı bakanlıkların dahi çalışma barışını düşünmediği, hak ve hukuku gözetmediği
bu dönemde, adayların haklarını koruyan Rektör Ahmet Ataç'ı tebrik ediyoruz.
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