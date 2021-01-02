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Okul müdürü annesini, babasını ve iki ablasını toprağa verdi

Hatay'da Şehit Emin Yıldırım İlkokulu'nda müdür olarak görevini sürdüren Cevdet Alkan (55), 21 gün içinde ailesinden dört kişiyi art arda kaybetti. Annesi, babası ve ablasını koronavirüsten, diğer ablasının ise kanserden vefat ettiğini söyleyen Alkan, zor bir süreç yaşandığını söyledi.
 02 Ocak 2021 19:46
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Hatay'ın Antakya ilçesinde pandemi sürecinde kurulan 'Vefa Destek Grubu' ve filyasyon ekibinde görev alan Şehit Emin Yıldırım İlkokulu müdürü Cevdet Alkan, kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve atlattığını anlattı. Pandemi sürecinde, ilk olarak 20 Kasım'da 60 yaşındaki ablası Nuran Malcı'yı kanser hastalığından dolayı kaybeden Alkan, 2 Aralık'ta 92 yaşındaki babası İbrahim Alkan'ı, 4 Aralık'ta 86 yaşındaki annesi Fatma Alkan'ı ve 11 Aralık'ta ise 62 yaşındaki en büyük ablası Cavide Emirleroğlu'nu koronavirüs nedeniyle toprağa verdi.

'BU TEHLİKELİ, YAYILIMCI VE ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK'

Ailesini korumak adına 6-7 aydır, kimseyle görüşmediğini ve her türlü önlemi almasına rağmen dört canını yitirmenin acısını yaşadığını dile getiren Alkan, "Bu hastalık çok tehlikeli. Yayılımcı ve tedbiri alınmadığı zaman ölümcül sonuçları olan bir hastalıktır. Bu süreçte, 20 Kasım da küçük ablamı kaybettim. 2 Aralık, babamın vefatını izledim, kendi elimle toprağa teslim ettim. 4 Aralık, annemi teslim ettim toprağa. 11 Aralık, benim akıl hocam, emekli öğretmen, eğitimi bana sevdiren, yol haritamı çizmeme yardımcı olan büyük ablamı da yine kendi elimle toprağa verdim. Acılı, sıkıntılı ve insanı çökerten bir süreç" dedi.

'SEVDİKLERİNİZLE VEDALAŞAMIYORSUNUZ'

Babasının vefatından sonra yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle annesini son bir kez göremediğini, vedalaşamadığını belirten Alkan, "Babamın vefatından sonra koronavirüs testim pozitif çıktı. Evde kendimi karantinaya aldım. Öyle bir acıdır ki kendi annemi son defa görüp, veda edemedim. En sevdiğiniz insanlarla vedalaşamıyorsunuz bile. En sevdiğiniz insanlarla bir daha bir araya gelemeyeceksiniz" dedi.

Üç evin kapısını kapattıklarını ve bunun anlatılmaz bir acı olduğunu aktaran Alkan, "Şu anda elimde, aradığımda cevap verilmeyecek, hiç arayamayacağım dört telefon numarası var" dedi.

VATANDAŞLARA SESLENDİ: 'KURALLARA UYALIM'

Aile bireylerini kaybetmenin acısını yaşadığını ve çekirdek aileden bir tek kendisi ile ağabeyinin kaldığını hatırlatan Alkan, kurallara uyulmasını isteyerek şunları söyledi:

"Bu iş gerçekten sıkıntılı, gerçekten acılı. İnsanı yıpratan ve hayatında ömür boyu geçmeyecek travmalar yaratan bir hastalık. Lütfen, sevdiklerinizle yaşayın, onlarla yaşlanın. Bunu yapmak istiyorsanız, bu süreci en doğru, en güzel şekilde atlatmak istiyorsanız, sevdiklerinizi korumak istiyorsanız, onların acısını yaşamak istemiyorsanız; lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyun. Devletimizin koyduğu kurallara uyun. Kendi ailenizin arasına girerken ve hangi ortama girerseniz girin her türlü tedbiri almanızı önemle tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Kendi canlarımı kaybettim, siz kendi canlarınızı kaybetmeyin. Onları kaybetmemek için gereken her türlü tedbiri almanızı, rica ediyorum" dedi.
DHA
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