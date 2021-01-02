Bakan Koca: Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım
|02 Ocak 2021 20:28
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım." uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından, Hatay'da 16 günde annesi, babası ve ablasını Kovid-19'dan, diğer ablasını da kanserden kaybeden ve Kovid-19'u yenen Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan'ın mesajını paylaştı.
Paylaşımında, "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım." ifadelerini kullanan Koca, Alkan'ın koronavirüsü yenmenin buruk sevincini yaşadığını belirtti.
Koca, Alkan'ın "Anneme son vedayı edemedim." başlıklı mesajındaki, "Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.Okul müdürü annesini, babasını ve iki ablasını toprağa verdi
Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım. pic.twitter.com/7rTxZVsVcHDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021
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