3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü

Sağlık alanındaki dönüşümün en önemli somut sonucu olan şehir hastaneleri başta olmak üzere hastaneler ve sahip olunan kapasite, "koronavirüsle mücadele" konusunda daha da önemli hale geldi.

Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden biri olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde 3 yılda 3 milyon hastaya hizmet verildi.

475 yataklı hastanede, 113 poliklinik ve 18 ameliyathane bulunuyor. Yozgat Şehir Hastanesi, kentte koronavirüsle mücadelenin de kalbi oldu.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının fedakarlıkları başarıda önemli rol oynadı.

Tedbirler sonuç verdi

Seferberliğin başarı getirdiği kentlerden biri de Tokat oldu. Kentte vaka sayıları yakın zamanda 2 kat artış göstermiş, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk artmıştı.

Kısıtlama tedbirleri sıkı şekilde uygulandı, hasta sayısı azaldı. Tokat'ta vaka sayılarındaki azalmanın en büyük etkeni vatandaşların evde kalması oldu.

Vaka sayıları düştü

İmkanların seferber edildiği, tedbirlerin sıkı takip edildiği şehirlerden biri de Sivas oldu.

Yaklaşık 1 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla Sivas'ta da vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Günlük 600 vakanın çıktığı kentte vaka sayıları günlük 70 ortalamasına kadar düştü.

Kısıtlama kurallarına uymada hassasiyetle birlikte, vaka sayısının daha da azalması bekleniyor.