1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü

Yurt genelinde vaka sayıları düşüyor. Yozgat, Tokat ve Sivas'ta tedbirler de sonuç verince, koronavirüsle mücadelede önemli bir mesafe alındı.
 03 Ocak 2021 20:07
+Aa- Yazdır
3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü

Sağlık alanındaki dönüşümün en önemli somut sonucu olan şehir hastaneleri başta olmak üzere hastaneler ve sahip olunan kapasite, "koronavirüsle mücadele" konusunda daha da önemli hale geldi.

Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden biri olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde 3 yılda 3 milyon hastaya hizmet verildi.

475 yataklı hastanede, 113 poliklinik ve 18 ameliyathane bulunuyor. Yozgat Şehir Hastanesi, kentte koronavirüsle mücadelenin de kalbi oldu.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının fedakarlıkları başarıda önemli rol oynadı.

Tedbirler sonuç verdi

Seferberliğin başarı getirdiği kentlerden biri de Tokat oldu. Kentte vaka sayıları yakın zamanda 2 kat artış göstermiş, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk artmıştı.

Kısıtlama tedbirleri sıkı şekilde uygulandı, hasta sayısı azaldı. Tokat'ta vaka sayılarındaki azalmanın en büyük etkeni vatandaşların evde kalması oldu.

Vaka sayıları düştü

İmkanların seferber edildiği, tedbirlerin sıkı takip edildiği şehirlerden biri de Sivas oldu.

Yaklaşık 1 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla Sivas'ta da vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Günlük 600 vakanın çıktığı kentte vaka sayıları günlük 70 ortalamasına kadar düştü.

Kısıtlama kurallarına uymada hassasiyetle birlikte, vaka sayısının daha da azalması bekleniyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma
03 Ocak 2021 21:15		 Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
03 Ocak 2021 20:47
Hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye'ye getirildi
03 Ocak 2021 20:18		 İki farklı aşı uygulanabilir mi?
03 Ocak 2021 20:09
'Aşı olmayan vatan hainidir' diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı
03 Ocak 2021 18:23		 Eski Cumhurbaşkanı Özal'ın heykeline maske takıldı
03 Ocak 2021 18:19
Sahte isimle kopya! Öğrenciler bu yöntemi kullanıyor
03 Ocak 2021 18:09		 Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza
03 Ocak 2021 16:53
Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı
03 Ocak 2021 16:27		 İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu
03 Ocak 2021 16:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - ABD'de 'Kovid-19 rakamlarının abartıldığı' tartışması21:15 - 2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma21:13 - Uzaktan eğitime hırsız engeli21:11 - 6 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı21:10 - Yeşilırmak Nehri'nde ürküten görüntü!21:08 - Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş
21:05 - 2 gencin arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı20:47 - Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı20:25 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı20:22 - Erzurum'da ağız diş sağlığı merkezleri yarın hizmete açılıyor20:19 - Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor20:18 - Hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye'ye getirildi
20:09 - İki farklı aşı uygulanabilir mi?20:07 - 3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü20:05 - Üniversite öğrencisi kendini asarak intihar etti19:55 - Soylu: 200 nüfus müdürlüğü yeni konsepte dönüştürülecek19:53 - Öğretmenler sokak hayvanları için caddelere mama bıraktı
19:52 - Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta yüzde 3 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Sahte isimle kopya! Öğrenciler bu yöntemi kullanıyor
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefon çalmadan önce bilgisayardan garip sesler gelmesi 2
gargut 2
çay posası 2
bitcoin 1
türbanlı hakimden kuşkum var 1
doğal gaz kaçağı kontrolü 1
daldan dala konmak 1
atom fiziği 1
02.01.2021 galatasaray vs antalyaspor maçı 2
çorapla ıslak terliği giymek 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam