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Kısıtlamalara uyuldu; Eskişehir'de vaka sayıları düştü

Eskişehir'de koronavirüs vakaları büyük ölçüde düştü. Vakalardaki düşüş HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritası yeşile döndü.
 03 Ocak 2021 22:48
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Kısıtlamalara uyuldu; Eskişehir'de vaka sayıları düştü

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Eskişehir'de son 1 aydır uygulanan kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük 3 bin kişiye uygulanan PCR testlerinde ortalama 500 kişinin pozitif çıktığı kentte, bu sayı 100'e kadar geriledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuldu

Pozitif vakalardaki düşüş Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Son 1 aylık kısıtlamalardan önce kentin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlamalar sonrasında riskli bölgeler yeşile döndü. Hatta aylar sonra ilk kez harita üzerindeki bazı alanlarda 'düşük risk' anlamına gelen mavi alanlar oluşmaya başladı.

3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü

Hastanelerde de tedavi görenlerin sayısında düşüş

Kısıtlamalar öncesinde 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören hasta sayısı 1091'e kadar düştü.

Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi görenlerin sayısı da 750'den 264'e geriledi. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 61 kişi, entübe edilen 23 kişinin tedavisi sürüyor.

Eskişehir'in koronavirüs karnesi

Kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının düştüğü Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana 185'i son 1 ayda olmak üzere toplamda 680'i geçti.

Koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 364 bin 669 kişiye COVID-19 testi yapılırken, 54 bin 981 kişi pozitif çıktı. Kentte 1355 kişi halen tedavi görürken, 52 bin 946 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti.
DHA
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