Öğretmenlere, 5 yıllığına 5 bin 620 TL promosyon
|12 Ocak 2021 15:47
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Kamu Çalışanlarının maaşlarını aldıkları bankalardan aldıkları Maaş Promosyon anlaşması imzalanmaktadır.
Yetkili sendika, kurum ve banka temsilcilerinin açık arttırma ihale ile yapılan Maaş Promosyon Sözleşmesine Başiskele ilçesinde adeta rekor kırıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen 12 Ocak Salı günü yapılan maaş promosyon ihalesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil AKKAYA başkanlığında Şube Müdürü Müjdat YÜKSEL, Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen Baişiskele İlçe Temsilcisi Zeynel Abidin KAYIŞ ve banka temsilcileri katıldı.
Promosyon ihalesinde öğretmenler için rekor bir miktara imza atıldı.
Bankaların katıldığı ihalede son finale Yapı Kredi ve Ziraat bankaları katıldı. İhalede en yüksek teklifi veren Ziraat Bankası Öğretmenlere 5 yıllığına 5 bin 620 tl ödeyecek.
Kocaeli'de eğitim çalışanları için şu ana kadar imzalanan en yüksek promosyon anlaşması Başiskele ilçesinde imzalanmış oldu.
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