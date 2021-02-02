SORU: Merhabalar ben 01.07.1986 tarihinde doğdum. 26.06.2008 yılında polis memuru olarak göreve başladım.

13.01.2014 tarihinde kurumlar arası geçişle nüfus müdürlüğüne VKHİ olarak geçtim. Sorum şu, poliskenden aldığım yıpranma süreleri emeklilikte ne gibi artısı olur yada olurmu ? şimdiden teşekkür ederim

CEVAP: Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı? Sınıf ve görev değiştiren memurun yıpranma payları emeklilikte nasıl değerlendirilir? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Memurlardan kimlerin, hangi görevlerde çalışanların yıpranma payından yararlanacakları ve yararlanma şartları hem 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde, bugün için de 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir.

Yıpranma payları, her zaman için memurların hizmetlerine eklenir ve normal hizmet süresi ile aynı işlemi görür.

Yıpranma payına müstehak görevden yıpranma payına müstehak olmayan bir göreve geçilse dahi, kazanılmış olan yıpranma payları her zaman için hizmet olarak kabul edilir ve emeklilik yaşından indirilir.

8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası göreve başlamış olanlardan yıpranma payı bulunan hizmetleri yapanların, emeklilik yaş gruplarından yıpranma paylarının 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir, tamamı indirilmez.

8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası memurluğa başlamış olan erkek memurlar da, yani bu tarihten önce hiç bir şekilde çalışma süresi bulunmayan erkek memurlar 60 yaş + 25 hizmet yıllarını doldurduklarında emekliliği kazanırlar. Dolayısıyla da, 60 yaş grubuna dahil olan erkek memurların azami 3 yıl yıpranma payı indirildiğinde 57 yaş grubuna dahil olur. Örnek olarak, yıpranma süresi 5 yıl ise 2,5 yılı; 7 yıl ise 3 yılı, 8 yıl ise yine 3 yılı yaştan indirilir.

Sonuç bağlamında; 8 Eylül 1999 sonrası memurluğa başlamış olmanız nedeniyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı polislik mesleğinden kazanmış olduğunuz yıpranma paylarınızın 3 yılı geçmemek üzere yarısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olan yeni görevinizden veya başka bir görevden emekli olmak istediğinizde emeklilik yaş grubunuzdan indirilir. Yani 60 yaş grubunuzdan polis mesleğinde kazanmış olduğunuzu değerlendirdiğimiz 1 yıl 4 ay 15 gün yıpranma sürenizin yarısı olan 8 ay 8 günlük süreniz 60 yaşından indirildiğinde emeklilik yaşı olarak 23/10/2045 tarihinde tamamlayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Sonuçta, polislikten kazandığınız yıpranma sürenizin tamamı 25 hizmet yılınızı erken tamamlamaya ve yıpranma sürenizin tamamı değil de yarısının da daha erken emeklilik yaşınızı tamamlamaya imkan tanıdığını söyleyebiliriz.

Polislik mesleğinde bulunanların azami görev yapabilecekleri yaş haddi 55 yaşını doldurdukları tarih olmakta ise de polislikten ayrılıp genel idare hizmetleri sınıfına geçildiğinde azami görev yapabilecekleri yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır ve isterlerse 65 yaşın dolumuna kadar görev yapabilirler.