Emeklilik yaşını beklemek için görevden ayrılan memur yeşil pasaport alabilir mi?
|02 Şubat 2021 10:03
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Soru: 2002 yılında öğretmenliğe başladım. 1978 doğumluyum. 7000 prim günümü doldurduğumda 1. Dereceye düşeceğim. Emekli olup yaşı beklemem mümkün mü? Mümkünse yeşil pasaportum yaşı beklemek için emekli olduğumda iptal edilir mi?
Cevap: Memurların emekli olabilmeleri için hem yaş hem de prim ödeme gün sayısını tamamlamaları gerekmektedir. 2002 yılında göreve başlayan bir memur emekli olabilmek için kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını tamamlaması, ayrıca 9000 gün prim ödeme koşulunu (25 hizmet yılı) sağlaması gerekmektedir.
2002 yılında göreve başlayan ve 25 hizmet yılını tamamlayan memur görevinden ayrılarak emeklilik için yaşının dolmasını açıkta bekleyebilmektedir. Yaş koşula da sağlandığında emekli aylığı bağlanacak ve ikramiye ödemesi yapılacaktır. Bu süreçte sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için GSS primini kişinin kendisi ödemelidir.
Emeklilik yaşını beklemek için görevden ayrılanların dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin detaylı içeriğimizi görmek için tıklayınız.
Diğer taraftan, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkından yararlanacak kamu görevlileri sayılmıştır. Buna göre yeşil pasaport hakkından, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet memurları ile bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlar da yararlanabilmektedir. Başka bir ifadeyle, yeşil pasaport alma hakkına sahipken istifa eden kamu görevlileri müstafi durumdayken ya da emekli olduklarında yeşil pasaport hakkından yararlanabilecektir.
Emeklilik yaşını beklemek üzere görevinden istifa eden memurların nüfus müdürlüklerine yapacakları başvurularına istifa/çekilme yazısını eklemesi gerekmektedir. Bu durumdaki memurun en son görev yaptığı kurumdan alacağı kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazıyı pasaport başvurusunda ibraz etmesi yeterli olacaktır.
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