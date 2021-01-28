1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ 2020/7 KPSS tercihleri (Tarım ve Orman Bakanlığı)

Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?

2020/7 KPSS Yeniden Tercih işlemlerine başvurma hakkı tanınan kamu personeli adayları, 2018 puanları, 9 Haziran 2020 tarihinde oluşan minimum puanların üstünde ise atanmalı. Umarız ÖSYM bu kuralı hayata geçirir.
 28 Ocak 2021 15:19
+Aa- Yazdır
Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?

"2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirme" Kılavuzunda bazı hususlar net olarak yazılmamıştır. Daha önce memurlar.net olarak ilgili kurumlardan elde ettiğimiz bilgileri yayınlamıştık. Ancak "2020/7 KPSS Yeniden Tercihlerine" başvuracak adayların, herhangi bir taban puan uygulamasına tabi olup olmadığı hususu net değildi. Bizlere ulaşan bu sorunla ilgili kılavuzda çok net bir ifade yer almamaktadır.

Bilindiği üzere, KPSS yönetmeliğine eklenen ve kamuda çalışan personelin 2020/7 KPSS yerleştirmelerine engel olan yönetmelik hükmü iptal olmuştur. Bu iptal üzerine 2020/7 KPSS tercihlerinde yer alan tüm pozisyonlar, kamuda çalışıp da yönetmelik hükmü nedeniyle 2020 yılının Mayıs ayında başvurmaktan çekinen kamu personelinin tercihlerine yeniden açılmıştır. (Sadece tercih yapmamış olan kamu personeli başvuru yapabilecektir. Mayıs 2020'de tercih yapan kamu personelinin ise yeniden tercih hakkı bulunmamaktadır)

Mahkeme kararı nedeniyle, 2020/7 KPSS yeniden yerleştirmelerine başvuracak adaylar, 2018 KPSS puanlarının, 9 Haziran 2020 tarihinde oluşan minimum puanların üstünde olması halinde atanabilecektir.

Bu bağlamda, her ne kadar, 50 KPSS taban puanı konulmasına ve 2347 pozisyon ilan edilmesine rağmen, tüm pozisyonlar dolmayacaktır. Sınırlı sayıda kamu personeli bu imkandan yararlanacak olup, ilan edilen kadroların sıfır kadro olduğu şeklindeki algı yanlış bir algıdır.

Bir yanlışlık olmaması, bu kadroların sıfır kadro olarak algılanıp yeni bir hata yapılmaması ve her gün çok sayıda soru soran ziyaretçilerimizi bilgilendirmek için bugün ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanı ile görüşüp bilgi alış verişinde bulunmak istedik. Çünkü yapılacak bir hata bir çok soruna neden olacaktı. ÖSYM'nin bu kadroları sıfır kadro olarak varsayıp tercihleri işleyecek yazılıma hiçbir kural yazmaması halinde, düşük puanlı adaylar atanacak, bu halde de Mayıs 2020 atamasında başvurup da taban puandan dolayı atanamayanlara haksızlık yapılmış olacaktır. Şuan bu konuda soru soran sayısı bine yakın olmasına rağmen, ÖSYM'nin yetkili ismi telefonla olsa dahi bilgi vermek istemedi, görüşme talebimizi reddetti.
Umarız ÖSYM yeni bir hata yaparak bir çok davanın açılmasına sebebiyet vermez.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
21 Ocak 2021 10:39		 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler
11 Haziran 2020 14:46
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
09 Haziran 2020 09:44		 ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak
19 Mayıs 2020 14:30
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
15 Mayıs 2020 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - Koronavirüs vaka sayıları neden yeniden yükseliyor?15:43 - Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu15:41 - Borsa için orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu15:37 - Çoklu baro eylemine katılan avukatlara soruşturma15:32 - İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı15:29 - 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları 'bağış paraları'na ilişkin asılsız haberleri yalanladı
15:26 - 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu15:22 - Gıda komitesi, gıda zamlarını görüşmek için toplanıyor15:20 - 7 adımda WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımanın yolu15:19 - Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?15:18 - Sınavda 'Tayyip'e sor' şıkkı... Varank 'aşağılık ağız' dedi15:15 - 'Hileyi tadarak anlamak çok zor'
15:12 - Sosyal medyadaki o görüntülere uzmanlardan uyarı15:05 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:02 - MB: Enflasyon 2020 yılını yüzde 14,60 seviyesinde tamamladı14:48 - Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu gördük14:36 - Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 550 milyar liraya geriledi
14:31 - Mahir Ünal son yapılan anketi açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fikren çökmek 1
İbo show 1
mbaye diagne 2
melo 1
ince memed 1
memurlar net üyeleri 3
galeyana gelmek 1
dünyanın en uzun şarkısı 2
tartılara küsmek 2
Hanım dilendi bey beğendi 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam