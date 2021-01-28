Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?
|28 Ocak 2021 15:19
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"2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirme" Kılavuzunda bazı hususlar net olarak yazılmamıştır. Daha önce memurlar.net olarak ilgili kurumlardan elde ettiğimiz bilgileri yayınlamıştık. Ancak "2020/7 KPSS Yeniden Tercihlerine" başvuracak adayların, herhangi bir taban puan uygulamasına tabi olup olmadığı hususu net değildi. Bizlere ulaşan bu sorunla ilgili kılavuzda çok net bir ifade yer almamaktadır.
Bilindiği üzere, KPSS yönetmeliğine eklenen ve kamuda çalışan personelin 2020/7 KPSS yerleştirmelerine engel olan yönetmelik hükmü iptal olmuştur. Bu iptal üzerine 2020/7 KPSS tercihlerinde yer alan tüm pozisyonlar, kamuda çalışıp da yönetmelik hükmü nedeniyle 2020 yılının Mayıs ayında başvurmaktan çekinen kamu personelinin tercihlerine yeniden açılmıştır. (Sadece tercih yapmamış olan kamu personeli başvuru yapabilecektir. Mayıs 2020'de tercih yapan kamu personelinin ise yeniden tercih hakkı bulunmamaktadır)
Mahkeme kararı nedeniyle, 2020/7 KPSS yeniden yerleştirmelerine başvuracak adaylar, 2018 KPSS puanlarının, 9 Haziran 2020 tarihinde oluşan minimum puanların üstünde olması halinde atanabilecektir.
Bu bağlamda, her ne kadar, 50 KPSS taban puanı konulmasına ve 2347 pozisyon ilan edilmesine rağmen, tüm pozisyonlar dolmayacaktır. Sınırlı sayıda kamu personeli bu imkandan yararlanacak olup, ilan edilen kadroların sıfır kadro olduğu şeklindeki algı yanlış bir algıdır.
Bir yanlışlık olmaması, bu kadroların sıfır kadro olarak algılanıp yeni bir
hata yapılmaması ve her gün çok sayıda soru soran ziyaretçilerimizi bilgilendirmek için bugün ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanı ile görüşüp
bilgi alış verişinde bulunmak istedik. Çünkü yapılacak bir hata bir çok soruna neden
olacaktı. ÖSYM'nin bu kadroları sıfır kadro olarak varsayıp tercihleri işleyecek yazılıma hiçbir kural yazmaması halinde, düşük puanlı adaylar atanacak,
bu halde de Mayıs 2020 atamasında başvurup da taban puandan dolayı atanamayanlara
haksızlık yapılmış olacaktır. Şuan bu konuda soru soran sayısı bine yakın olmasına rağmen, ÖSYM'nin yetkili ismi telefonla olsa dahi bilgi vermek istemedi, görüşme talebimizi reddetti.
Umarız ÖSYM yeni bir hata yaparak bir çok davanın açılmasına sebebiyet vermez.
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