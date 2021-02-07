ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
|07 Şubat 2021 09:30
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ÖSYM yeni sınav ücretlerini belirledi. Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretine yüzde 29 zam yapıldı. Başvuru ücreti oturum başına 70 TL'den 90 TL'ye yükseldi.
Tıp fakültesi mezunlarının gireceği Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ücreti 450 TL'den 500 TL'ye çıktı. Muhalefet, sınav ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Kişi başına 10 liraya mal olabilecek bir sınav için pandemi döneminde bu kadar yüksek rakamlar belirlemek vicdanlı değildir. Öğrencilerimiz okulların kapanması, yüz yüze eğitimin sona ermesi gibi birçok olumsuzluk yaşamaktadır" dedi ve şunları söyledi:
"TUS sınavına girecek bir aday 500 lira, üniversite sınavı için 3 oturuma da girecek öğrencimiz 270 lira ödeyecek. En azından pandeminin devam ettiği 2021 yılındaki tüm sınavlar sembolik biçimde 1 lira olmalıdır. Sınavların ekonomik yükünü devletin karşılayacak gücü vardır. Böyle zor bir dönemde unutulan sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı, pandemi nedeniyle işsiz kalan babaların çocukları da düşünülerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Sınav ücretini ödeyemeyecek, işini kaybetmiş, pandemide geliri sıfıra inmiş on binlerce aile ve çocuk göz ardı edilemez."
Başak KAYA
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