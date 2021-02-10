Uzun bir aranın ardından Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden ve tanıtım noktalarından biri olan Sümela Manastırı uzun bir aranın ardından kısa bir süre önce tekrardan ziyaretçi kabul etmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin Türkiye denilince görmek istediği yerlerden ilk sıralarda olan Sümela Manastırı uzun bir süredir restorasyon görmekteydi. 18 Mart 2019 yılında bir kısmı ziyarete açılan manastır 1 yıl kadar sonra tekrardan pandemi sebebiyle ziyarete kapatıldı. Şehirler arası yasakların kalkmasının ardından yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayan Sümela Manastırı sizler için görmeye gittik. Uzun süren aradan sonra Sümela Manastırını tekrardan hatırlayalım.

SÜMELA MANASTIRI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ ?

Rivayete göre Sümela Manastırı, MS. 375-390 yıllarda Aziz Barnabas burayı rüyasında görür ve buraya bir okul açılması gerektiğine karar verir. Rüyasında gördüğü yer ise tam olarak bu bölgedir. Latincede siyah anlamına gelen "melas" kelimesinden ve siyah dağların yeri diye çevrilebilen bir adı olan manastır uzun yıllar boyunca buradaki Hristiyanlar için önemli bir nokta olmuş.

Bugünkü halindeki yapısına gelmesi ise 1200'lü yılların sonuna dayanmakta. Manastır tarihi boyunca birçok hükümdar tarafından yenilenip korunmuş ve din adamları tarafından aktif olarak kullanılmaya devam edilmiş. 18. Ve 19. Yy'da ise daha fazla fresk ve çizimlerle zenginleştirilmiş.

Manastır, Osmanlı hükümdarlığı altındayken de padişahların fermanları ile korunmaya devam edilmiş. Halk arasında "Meryemana" olarak da bilinen manastırın içerisindeki çizimlerde incil'den kısımlar ve Hz. İsa ile Meryem Ana'nın hayatından anlar anlatılmış. Hristiyanlığın devletlerce kabul edilmesinden sonra bugüne kadar kalabilmiş olan en özel yapılardan biri olan manastır tüm dünya Hristiyanlarının dışında da büyük ilgi ile ziyaret edilmektedir. Ayrıca bu kadar zorlu bir arazide böylesi büyük bir yapı yapmak da herkes tarafından ilgi ile karşılanıyor.

SÜMELA MANASTIRI GİRİŞ ÜCRETİ

Sümela Manastırı'na giderken birçok ödeme yapmanız gerekiyor. İlk olarak yapılan gişeden geçerken Altındere Milli Parkı'na 10 lira verip giriş yapıyorsunuz. Ardından yukarı çıktığınızda aracınızı otoparka bırakıp 6 liraya gidiş dönüş dolmuş bileti alıyorsunuz. Yukarıdaki trafiği önlemek amacıyla yapılmış olan bu hizmet gerçekten de mantıklı bir düzenleme olmuş. Ardından yukarı çıktığınızda bir yürüyüş başlıyor ve 350 metre kadar sonrasında Sümela Manastırına varıyorsunuz. Müzekart ile giriş yapabiliyorsunuz. Eğer müzekartınız yoksa giriş bileti 50 lira. Sümela Manastırını gezmek isteyen müzekartı olmayan bir kişi için toplam ücret olarak 66 lira.

SÜMELA MANASTIRI'NIN İÇERİSİNDE NELER VAR?

Sümela Manastırı, eski bir eğitim alanı. Bizdeki medresenin Hristiyanlardaki karşılığı olan manastır birçok eğitim bölümünden oluşuyor. Hala restorasyon çalışmaları devam eden manastırın içinde, kütüphane, mutfak, fırın, ibadethane, rahip odaları şu an ziyarete açık olan kısımlar. Asıl büyük kısmın olduğu dersliklerin bulunduğu kısımlar ise hala ziyarete kapalı bulunuyor.

Sümela Manastırı'na gelenleri ağırlamak için manastır girişinde küçük bir kafeteryada bulunuyor. Gezinizden sonra bir mola verebilir bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ayrıca Dolmuşların bulunduğu bölgedeki dükkanlardan da hediyelik eşya veya atıştırmalık gıdalar alabilirsiniz.

AYA VARVARA KİLİSESİ

Sümela Manastırına dolmuşla geldikten sonra yukarı çıkan merdivenlerin bulunduğu noktadan yol ikiye ayrılıyor. 350 metre mesafede Sümela Manastırı tabelası solda, 70 metre "Aya Varvara Kilisesi" tabelası ise sağda kalıyor. 2 dakikalık bir yürüyüşle hemen aşağıya doğru iniyorsunuz. Taş örülü bir duvarın ayırdığı kapıdan içeri girdiğinizde sizi küçük bir Macchu Picchu'yu andıran görsel karşılıyor. Hemen sağınızda şu an sadece şeklen belli olan oda kalıntıları, solunuzda eğitim alanı ve hemen uç kısımda da küçük bir uygulama kilisesi bulunuyor. Neredeyse kimsenin inip bakmadığı bu kısımda gerçekten de harika bir noktada yer alıyor. Ayavarvara Kilisesini de görmeden dönmemenizi tavsiye ediyoruz.

SÜMELA MANASTIRI ÇEVRESİNDE KONAKLAMA

Eğer Sümela Manastırı çevresinde konaklamak nasıl olur diye düşünüyorsanız, manastır yolu üzerinde kampingten pansiyona, suitlerden otellere kadar birçok alternatifiniz mevcut. Maçka ile olan 20 kilometrelik mesafe boyunca birçok noktada fiyat aralığı gecelik 100 lira ile 650 lira bandında konaklama alternatifleriniz bulunuyor. Eğer bu çevrede gezilerinize devam edecekseniz, Trabzon ve Hamsiköy'ün ortasındaki konumuyla Maçka iyi bir noktada bulunuyor.

SÜMELA MANASTIRI'NA NASIL GİDİLİR?

Sümela Manastırı'na ulaşım için birçok alternatifiniz bulunuyor. Kendi aracınız veya toplu taşıma ile buraya gelebiliyorsunuz. Maçka merkezden veya Trabzon merkezden gelen dolmuşlar bulunuyor. Ayrıca içerisinde Uzungöl ve Hamsiköy'ü de içeren turlar satın alabilir hepsini bir günlük tur ile de gezebilirsiniz. Trabzon'a havayoluyla gelenler ise ilk olarak şehir merkezine oradan da dolmuş ile Sümela'ya gidebilirsiniz.

Sümela Manastırı'nın çevre illere olan mesafeleri ise şöyle;

- Trabzon 48 km

- Rize 120 km

- Gümüşhane 92 km

- Samsun 372 km

- Ankara 790 km

- Istanbul 1100 km

- Erzurum 200 km

- İzmir 1500 km