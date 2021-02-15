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Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde yer alan hüküm gereğince 5434'e tabi memurlar emekli olduklarından sonra, ilk emekli aylığı bağlandığı sıradaki unvan, derece ve kademesi, göstergesi, ek göstergesi gibi aylık bağlanma tutarını etkileyecek bir değişiklik olursa memurun emekli aylık tutarları da bu değişikliklere göre yeniden hesap edilerek yükseltilir.
 15 Şubat 2021 00:01
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Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?

"Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?" başlıklı ek gösterge konulu değerlendirmemizden hareketle, bazı ziyaretçilerimiz, 5434 sayılı Kanuna göre bazı yönetici ve memurlara söz verilen 3600 ek göstergeyle ilgili yasal düzenlemenin yapılması halinde dahi, geçmişte bu görevlerde çalışmış olanlar, verilen 3600 ek gösterge üzerinden 6 ay prim ödemedikleri için bu haktan yararlanamayacağı yönünde değerlendirme yapmaktadır.

SGK Kesintisi yapılmasa dahi ek gösterge artışı emekliye yansır? SGK Kesintisi yapılmamış olması, ek gösterge artışında emekliyi nasıl etkiler?

Ek gösterge, emeklinin, dul ve yetimin almakta oldukları aylıklarda büyük önemi olan bir unsurdur. Yüksek ek gösterge yüksek emekli aylığı demektir. Ek göstergenin önemi, sadece 5434 e tabi memurlar içindir. 5510 a tabi memurlarda ek gösterge emekli aylığını belirlemede büyük bir önemi yoktur, 5510 a tabi memurlarda emekli aylığı prime esas kazançları esas alınarak hesaplanır.

Bu yazımız tamamıyla 5434 e tabi olanlar içindir.

5434 sayılı Kanun kurallarına tabi olan memurların aylık artışları:

5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi, "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. "

Hükmün Yorumu:

Memur emeklisinin kendisi, vefat halinde hak sahiplerine ödenen aylık tutarları:

-Her yıl için belirlenen memur maaş katsayısına göre artırılmaktadır.

-Şayet memurun ilk aylık bağlandığı sıradaki unvan, derece ve kademesi, göstergesi, ek göstergesi gibi aylık bağlanma tutarını etkileyecek bir değişiklikler emekli olduktan sonra gerçekleşirse, bu hükme göre bu memurun emekli aylık tutarları da bu değişikliklere göre yeniden hesap edilerek yükseltilmektedir. Yani SGK kesintisinin yapılmamasının olumsuz bir etkisi olmaz, ek gösterge yükseltilmesinde emeklilerde aynı şekilde yararlanırlar.

Sonuç Değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayı başından önce Devlet memuru olan kişiler emekli olduklarında aynı emsali (Hizmet yılı, rütbe, kadro görev, derece ve kademesi, ek göstergesi aynı olan) devlet memuru ne zaman emekli olursa olsun, emekli aylık tutarlarını eşit miktarlarda almakta, bir farklılık olmamaktadır. Ek gösterge değişiklikleri, derece ve kademe değişiklikleri, ilave mali hakların verilmesi, hepsi memur maaş katsayısı ile hesaplandığından bu gibi durumlar emekli olanlara da aynı şekilde yansıtılmaktadır.

Şayet, 2200 veya 3000 ek göstergesi olan hemşirelerin, öğretmenlerin, polislerin, din görevlilerinin, idarecilerin ek göstergeleri 3600 ek göstergeye yükseltilmesi durumunda belirttiğimiz hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ödediği aylıkları 3600 ek gösterge üzerinden günceller, ancak bu güncelleme sadece emekli aylıklarınız üzerinde olur, daha önce almış olduğunuz emekli ikramiyesine bir katkı sağlamaz.

Sonuçta, ek göstergede 6 ay beklemek ile emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliğinin uygulanması tamamıyla birbirinden farklı olmaktadır. .

Bu değerlendirmeler sadece 5434 e tabi olanlar içindir, 5510 a tabi olanlar için değildir. 5510 tabi olanlar prime esas kazanç sistemi üzerinden işlem gördüklerinden, çalışma sürelerindeki statüleri bağlanacak aylık oranını artırır veya azaltır.
Memurlar.Net - Özel

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