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Evlilik vaadi sonrasında, kadın memur tecavüz dilekçesini geri çekti

Bir kurumda görevli memurun, aynı kurumda farklı bir birimde memur olarak çalışan kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Yaşanan olay, kadın memurun yaptığı suç duyurusu üzerine açığa çıktı.
 15 Şubat 2021 13:47
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Evlilik vaadi sonrasında, kadın memur tecavüz dilekçesini geri çekti

Hakkari'de E.T. adlı memur, 26 Ocak'ta "kahve içmek" bahanesiyle aynı kurumda memurluk yapan G.A.Ü.'nün evine giderek tecavüz etti.

G.A.Ü., bir gün sonra yaşadığı tecavüzü kurum müdürüne anlattı.

Bir polis eşliğinde hastaneye götürülen G.A.Ü., 28 Şubat'ta ise İl Emniyet Müdürlüğünde ifade vererek, mesai arkadaşı E.T. hakkında şikayetçi oldu.

"BORCUM VAR EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"
G.A.Ü., "Kendisine 'ben bundan sonra ne yapacağım' dedim. Ortada kaldığımı evlenmemiz gerektiğimi aksi halde ailem tarafından öldürüleceğimi söyledim. 'Benim çok borcum var, evliliği düşünmüyorum' diyerek odadan çıktı." şeklinde ifade verdi.

G.A.Ü. olaydan bir gün sonra E.T.'nin bulunduğu odaya tekrardan gittiğini ve "evlilik" isteğine olumlu karşılık bulmadığını kaydetti.

RIZA İDDİASI
G.A.Ü.'nün şikayeti üzerine E.T.'nin, "cinsel saldırı" şüphesiyle ifadesi alındı.

E.T. ifadesinde, G.A.Ü.'nün odasına gittiğini kabul ederek, olayların rızası dahilinde geliştiğini iddia etti.

G.A.Ü. ile daha önce tanışıklığının bulunduğunu kaydeden E.T. tecavüz etmediğini ileri sürdü.

EVLİLİK VAADİYLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRDİLER
Olayın emniyete yansıması üzerine E.T.'nin babası, G.A.Ü.'nün babası ile irtibata geçerek 8 Şubat'ta Ankara'dan Hakkari'ye geldi.

Sonrasında G.A.Ü. ile E.T.'nin evlendirilmesine karar verildi.

Evlilik kararının ardından E.T.'nin babası yeniden Ankara'ya dönerken, 11 Şubat tarihi için alınan sağlık raporunun ardından nikah randevusu alındı.

Ayrıca G.A.Ü., emniyete yaptığı şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdi. Şikayetin geri çekilmesi sonrası E.T. evlilik kararından caydı.

YÜZÜKLERİ TAKTI, SÖZÜNÜ UNUTTU
G.A.Ü.'nün babası Y.Ü., evliliğin gerçekleşmemesi üzerine 12 Şubat'ta hem E.T. hem de babasından şikayetçi oldu.

G.A.Ü.'nün babası Y.Ü. yaptığı şikayette, "Bu şahıs ve ailesi bizle irtibata geçerek 'kızın G.A.Ü. ifadesinden vazgeçsin biz oğlumuzu kızınız ile evlendireceğiz' dediler. Daha sonra 8 Şubat'ta E.T.'nin babası Ankara'dan Hakkari'ye geldi ve biz bu şahıs ile konuştuk, çocuklarımızın evlenmeleri için aynı gün Hakkari merkezde bulunan bir iş yerinden iki adet yüzük alarak, E.T.'nin babası kızım ve oğluna yüzükleri taktı. Yüzük taktıktan sonra Ankara'ya döndüler. Kızım 10 Şubat'ta Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, E.T. ile nişanlandıklarını ve nikah için gün aldıklarını belirterek, şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdi. Beni ve kızımı evlenme vaadiyle kandırarak şikayetimizden vazgeçiren E.T. ve babasından şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulundu.

"İKİ DEFA İNTİHARA KALKIŞTIM"
Kimsenin kendisine inanmayacağını bildiği için bağırmadığını ifade eden G.A.Ü., E.T.'nin Ankara'da "izinde" olduğunu kaydetti.

Çok zor günler geçirdiğine dikkati çeken G.A.Ü., yaşadıklarından kaynaklı iki defa intihara kalkıştığını ve kendisine engel olunduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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