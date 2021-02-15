1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari Valiliği'nden 'cinsel saldırı' açıklaması

Hakkari Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan Polisevi'nde cinsel saldırı haberleri ile ilgili açıklama yaptı.
 15 Şubat 2021 22:45
+Aa- Yazdır
Hakkari Valiliği'nden 'cinsel saldırı' açıklaması

Hakkari Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan Polisevi'nde cinsel saldırı haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan cinsel saldırı haberleri ile ilgili bir açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtilerek, "28.01.2021 günü İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli sivil memur G.A.Ü. görev yaptığı Hakkari Polisevi'nde kaldığı odasında, Polisevi'nde konakladığı esnada tanıştığı ve bir süredir arkadaşlık ettiği polis memuru E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek davacı/şikayetçi olmuş, konuyla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmaları ve müşteki şahsa aldırılan doktor raporu hazırlanan tahkikat dosyasına eklenerek adli makamlara sevk edilmiştir. Mağdur sivil memur G.A.Ü., şüpheli polis memuru E.T. ile ailelerinin de bilgisi dahilinde evlenme kararı almaları üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na 08.02.2021 günü müracaat ederek şikayetinden vazgeçmiştir. Daha sonra şüpheli polis memuru E.T'nin evlenmeden vazgeçmesi üzerine sivil memur G.A.Ü, 10.02.2021 günü tekrar şikayetçi olduğunu bildirmiştir. Şüpheli polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilerek gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmekte olup, olay bütün yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

Evlilik vaadi sonrasında, kadın memur tecavüz dilekçesini geri çekti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti
16 Şubat 2021 11:15		 Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır
16 Şubat 2021 10:55
Bakan Selçuk, öğretmenlerle beraber aşı olacak
16 Şubat 2021 10:11		 Erdoğan ziyaret etmişti, Virüsten izolasyona alındı
16 Şubat 2021 10:03
İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım
16 Şubat 2021 08:55		 Özdağ, İyi Parti'de üstü çizilenleri partisinde toplayacak
16 Şubat 2021 07:32
Türkiye sert çıktı ABD'den geri adım: Katliamdan PKK sorumlu
16 Şubat 2021 05:27		 İletişim Başkanı Altun'dan Wilders'in skandal sözlerine sert tepki
16 Şubat 2021 01:27
Çelik'ten, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki
16 Şubat 2021 00:29		 TÜİK, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
16 Şubat 2021 00:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Pitbull köpeğiyle gezen kişiye yazılan ceza mahkemece uygun bulundu11:29 - Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi11:27 - İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı11:25 - Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı11:24 - Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı11:23 - Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
11:16 - Altın'da düşüş devam ediyor: 406 liraya geriledi11:15 - Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti11:14 - Bankalardan kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları11:07 - 1 milyondan fazla genç evlilik öncesi eğitimlere katıldı11:03 - Danıştay eski üyelerinin, AYM'de yargılanmasına devam ediliyor10:55 - Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır
10:49 - Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' davasında dosya Yargıtay'dan bekleniyor10:43 - Başsavcılık, Hollandalı siyasetçi hakkında soruşturma açtı10:40 - 'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek10:37 - YÖK, Hukuk Fakültesi için başarı sıralamasını yükseltti10:37 - Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı
10:35 - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hafta sonu yasaklar kalkacak, saat sınırı uygulanacak
İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
Konya'da otobüs kazası: 5 ölü, 38 yaralı
YÖK, Hukuk Fakültesi için başarı sıralamasını yükseltti
Erdoğan ziyaret etmişti, Virüsten izolasyona alındı
Bakan Koca'dan 'Orada sevgilisi mi var?' diyen kişiye yanıt
EFT işleminde bin lira altında 'diğer ödeme' detayı
11 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınırları olmayan dünya hayali 1
temizlik bezleri 2
denize dalmak 1
sana adalet vadetmedik 1
Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri 2
corona dönemi 1
göreslemek 1
Kellim kellim la yenfa 1
kar tatillerinin başlaması 1
F klavye 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam