İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaştı.
|16 Şubat 2021 00:42
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Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz.
Açıklanan sayılar 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde)Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|59,95
|Adıyaman
|100,55
|Afyon
|22,32
|Ağrı
|27,50
|Aksaray
|92,01
|Amasya
|96,06
|Ankara
|35,49
|Antalya
|78,20
|Ardahan
|65,63
|Artvin
|78,42
|Aydın
|35,21
|Balıkesir
|83,65
|Bartın
|44,69
|Batman
|12,49
|Bayburt
|60,71
|Bilecik
|35,41
|Bingöl
|26,81
|Bitlis
|10,35
|Bolu
|44,96
|Burdur
|75,54
|Bursa
|34,87
|Çanakkale
|37,61
|Çankırı
|22,86
|Çorum
|35,36
|Denizli
|32,52
|Diyarbakır
|17,53
|Düzce
|43,99
|Edirne
|65,66
|Elazığ
|50,42
|Erzincan
|60,37
|Erzurum
|37,71
|Eskişehir
|30,99
|Gaziantep
|26,72
|Giresun
|184,34
|Gümüşhane
|97,18
|Hakkari
|9,55
|Hatay
|62,82
|Iğdır
|23,28
|Isparta
|33,88
|İstanbul
|60,19
|İzmir
|44,39
|Kahramanmaraş
|39,38
|Karabük
|34,15
|Karaman
|103,16
|Kars
|17,79
|Kastamonu
|29,73
|Kayseri
|56,71
|Kırıkkale
|43,23
|Kırklareli
|52,61
|Kırşehir
|29,90
|Kilis
|51,57
|Kocaeli
|88,19
|Konya
|90,99
|Kütahya
|50,91
|Malatya
|40,92
|Manisa
|42,52
|Mardin
|15,33
|Mersin
|90,57
|Muğla
|54,94
|Muş
|16,28
|Nevşehir
|66,16
|Niğde
|54,67
|Ordu
|194,42
|Osmaniye
|139,81
|Rize
|202,44
|Sakarya
|76,77
|Samsun
|171,29
|Siirt
|21,37
|Sinop
|79,52
|Sivas
|33,08
|Şanlıurfa
|27,12
|Şırnak
|7,82
|Tekirdağ
|55,37
|Tokat
|118,52
|Trabzon
|228,02
|Tunceli
|38,96
|Uşak
|27,70
|Van
|14,89
|Yalova
|75,17
|Yozgat
|41,07
|Zonguldak
|54,67
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