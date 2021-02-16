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İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaştı.
 16 Şubat 2021 00:42
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İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz.

Açıklanan sayılar 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde)

Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?
İl Adı Sayı
Adana 59,95
Adıyaman 100,55
Afyon 22,32
Ağrı 27,50
Aksaray 92,01
Amasya 96,06
Ankara 35,49
Antalya 78,20
Ardahan 65,63
Artvin 78,42
Aydın 35,21
Balıkesir 83,65
Bartın 44,69
Batman 12,49
Bayburt 60,71
Bilecik 35,41
Bingöl 26,81
Bitlis 10,35
Bolu 44,96
Burdur 75,54
Bursa 34,87
Çanakkale 37,61
Çankırı 22,86
Çorum 35,36
Denizli 32,52
Diyarbakır 17,53
Düzce 43,99
Edirne 65,66
Elazığ 50,42
Erzincan 60,37
Erzurum 37,71
Eskişehir 30,99
Gaziantep 26,72
Giresun 184,34
Gümüşhane 97,18
Hakkari 9,55
Hatay 62,82
Iğdır 23,28
Isparta 33,88
İstanbul 60,19
İzmir 44,39
Kahramanmaraş 39,38
Karabük 34,15
Karaman 103,16
Kars 17,79
Kastamonu 29,73
Kayseri 56,71
Kırıkkale 43,23
Kırklareli 52,61
Kırşehir 29,90
Kilis 51,57
Kocaeli 88,19
Konya 90,99
Kütahya 50,91
Malatya 40,92
Manisa 42,52
Mardin 15,33
Mersin 90,57
Muğla 54,94
Muş 16,28
Nevşehir 66,16
Niğde 54,67
Ordu 194,42
Osmaniye 139,81
Rize 202,44
Sakarya 76,77
Samsun 171,29
Siirt 21,37
Sinop 79,52
Sivas 33,08
Şanlıurfa 27,12
Şırnak 7,82
Tekirdağ 55,37
Tokat 118,52
Trabzon 228,02
Tunceli 38,96
Uşak 27,70
Van 14,89
Yalova 75,17
Yozgat 41,07
Zonguldak 54,67
Memurlar.Net
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