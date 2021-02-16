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Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı il bazında haftalık vaka tablosu nasıl açıklanıyor
 16 Şubat 2021 02:12
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Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?

Sağlık Bakanlığı dün il bazında haftalık vaka tablosu verilerini "100 bin kişi" bazında açıkladı. Peki 100 bin kişideki vaka sayısı, il ölçesine nasıl dönüştürülmektedir.

Bir kaç örnekle şu şekilde açıklama yapılmaktadır:

İzmir: İzmir'de 100 bin kişide 44 vaka vardır. İzmir nüfusu 4,3 milyondur. Bu da İzmir'deki haftalık vaka sayısının 44*43=1.892 olması demektir.
Günlük vaka için, haftalık vaka sayısı olan 1.892 sayısı 7'ye bölünmektedir. 270 sayısı bulunmaktadır. Yani Türkiye için günlük açıklanan ortalama her 8 bin vakanın 270'i İzmir'de çıkmaktadır.

Ankara: Ankara'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 35'tir. Ankara'nın nüfusu 5,6 milyondur. Ankara'daki haftalık vaka sayısı 35*56=1.960'tır.
1960/7=280 sayısı Ankara'daki günlük vaka sayısıdır.

Trabzon: Trabzon'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 228'tir. Trabzon'un nüfusu 811 bindir. Trabzon'daki haftalık vaka sayısı 228*8=1.824'tür.
1824/7=260 sayısı Trabzon'daki günlük vaka sayısıdır. Yani Trabzon'da, Ankara'ya yakın vaka sayısı bulunmaktadır.

Hakkari: Hakkari'de her 100 bin kişideki vaka sayısı 9'dur. Hakkari'nin nüfusu 280 bindir. Hakkari'deki haftalık vaka sayısı 9*2,8=25'tir.
25/7=3 sayısı Hakkari'deki günlük vaka sayısıdır.

Mersin: Mersin'de her 100 bin kişideki vaka sayısı 90'dır.. Mersin'in nüfusu 1,8 milyondur. Mersin'deki haftalık vaka sayısı 90*18=1620'dir.
1620/7=231 sayısı Mersin'deki günlük vaka sayısıdır.

Memurlar.Net
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