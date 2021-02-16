1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti
 16 Şubat 2021 16:26
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu.

Alışveriş yapmak üzere dışarı çıkan Cüceloğlu'nun eşi, eve döndüğünde Doğan Cüceloğlu'nu hareketsiz halde buldu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ve savcılık ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Haberin duyulmasının ardından Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eve gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama

Savcılık incelemesinin ardından Cüceloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcı ve adli tıp yetkilileri incelemelerinin ardından evden ayrıldı.

Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Öz geçmişi

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi ve kişisel gelişim alanında yazdığı eserleri, çalışmaları ve verdiği seminerlerle hatırlanıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1938'de dünyaya gelen Cüceloğlu, 10 yaşındayken annesini kaybetti.

Silifke'de ortaokulu tamamladıktan sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde eğitimine devam eden Cüceloğlu, Kırklareli Lisesinden mezun oldu.

Lise öğretmeni Cahit Okurer'in yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne kaydolan Cüceloğlu, mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesinde doktora yaptı.

Doktora yaparken yine doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanışan ve evlenen Cüceloğlu'nun 11 yıl süren evliliğinden Ayşen, Elif ve Timur adlarında 3 çocuğu oldu.

Kendi tabiriyle "Silifke'de büyürken çevresinde gördüğü evlilik, koca ve baba modelleriyle Kaliforniya'da büyümüş feminist bir Amerikalı kıza kocalık yapmaya çalışan" Cüceloğlu, çocuklarından ayrı yaşadığı 4 yılın ardından yaşadığı değişim sürecinde ilk kitabı "İnsan İnsana"yı kaleme aldı.

Hacettepe Üniversitesi ie Boğaziçi Üniversitesinde çalışan iletişim psikolojisi uzmanı, Fulbright bursuyla Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı.

Prof. Dr. Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'nin Fullerton şehrindeki California Eyalet Üniversitesinde görev yaptı.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmaya devam eden usta yazar, konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına katıldı.

Yazdığı çok sayıda kitap bulunan Cüceloğlu, 1996'dan bu yana Türkiye'de öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş adamlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kitapları da çok sayıda baskısıyla okuyucuya ulaşan usta yazarın "gözyaşı ve kahkaha dolu hayat öyküsünü" anlattığı söyleşilerden Canan Dila tarafından hazırlanan "İnsanı Ararken" adlı çalışma da ilgi gördü.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
17 Şubat 2021 00:16		 Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik
16 Şubat 2021 23:20
Maskede alerjik reaksiyona dikkat!
16 Şubat 2021 23:16		 Fedakar öğretmen, okulun çatısındaki karları temizledi
16 Şubat 2021 21:52
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
16 Şubat 2021 21:01		 Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 20:47
Kadıköy Belediyesinde işçiler greve başladı
16 Şubat 2021 20:45		 Prof. Dr. Kaya Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 19:38
Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin açıklama
16 Şubat 2021 19:34		 İl bazlı vaka verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak
16 Şubat 2021 15:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gıcık 5
Kellim kellim la yenfa 1
Perry Mason 1
Demir eksikliği 2
human 1
içimde bir his var 1
Belki herkesin bir gezegeni vardır 1
13 şehidimiz var 8
heredot cevdet 1
vurdumduymaz 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam