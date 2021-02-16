1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğini bildirdi.
 16 Şubat 2021 19:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Doğan Cüceloğlu kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
17 Şubat 2021 00:16		 Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik
16 Şubat 2021 23:20
Maskede alerjik reaksiyona dikkat!
16 Şubat 2021 23:16		 Fedakar öğretmen, okulun çatısındaki karları temizledi
16 Şubat 2021 21:52
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
16 Şubat 2021 21:01		 Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 20:47
Kadıköy Belediyesinde işçiler greve başladı
16 Şubat 2021 20:45		 Prof. Dr. Kaya Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 19:38
Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
16 Şubat 2021 16:26		 İl bazlı vaka verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak
16 Şubat 2021 15:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni idare ediyorum duruşu 1
heredot cevdet 1
arap tavşanı 1
Gümrük Kontrol 2
baba parası 1
Burak Kut 3
vurdumduymaz 1
ay sonunda birinci olan yazarın puanı 3
anterograd amnezi 1
Perry Mason 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam