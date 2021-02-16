Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin açıklama
|16 Şubat 2021 19:34
|+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Doğan Cüceloğlu kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
17 Şubat 2021 00:16
|Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik
16 Şubat 2021 23:20
|Maskede alerjik reaksiyona dikkat!
16 Şubat 2021 23:16
|Fedakar öğretmen, okulun çatısındaki karları temizledi
16 Şubat 2021 21:52
|Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
16 Şubat 2021 21:01
|Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 20:47
|Kadıköy Belediyesinde işçiler greve başladı
16 Şubat 2021 20:45
|Prof. Dr. Kaya Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 19:38
|Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
16 Şubat 2021 16:26
|İl bazlı vaka verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak
16 Şubat 2021 15:06