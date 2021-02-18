1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat ALPER'in Researchgate.com 'da yayınladığı "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen" başlıklı çalışmada Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H index'ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı.
 18 Şubat 2021 14:20
+Aa- Yazdır
Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi

Webometrics'te 2015 ve 2016 yıllarında yapılan sıralama Webometrics'in daha sonraki yıllarda sadece İspanyolca konuşan ülkeleri sıralamaya başlaması üzerine güncellenmemişti. Prof.Dr. Murat ALPER'in 6-10 Şubat 2021'deki Google Scholar açık profillerine göre H indexi ve atıf sayısına göre açıkladığı ilk 6.000 araştırmacı içinde H index'i en yüksek 10 akademisyen sırasıyla Metin Arık, Mustafa Soylak, T. Bedirhan Üstün, İsmail Çakmak, Erol Gelenbe, Mustafa Tüzen, Volkan Adsay, Yusuf Yagci, İlhami Gülçin ve Ahmet Sarı'dır.

İlk 6.000 araştırmacı içinde atıf sayısı en yüksek 10 akademisyen ise sırasıyla Metin Arık, Çetin Erol, T. Bedirhan Üstün, Can Alkan, Şener Büyüköztürk, Mustafa Soylak, A.M. Celal Şengör, Volkan Adsay, İsmail Çakmak ve Sultan Eser'dir.

İlk 6000 içinde en fazla akademisyenle yer alan ilk 10 üniversite ve listeye giren akademisyen sayısı sırasıyla Hacettepe 253, ODTÜ 207, İTÜ 203, Ankara 188, Gazi 185, İstanbul 169, Koç 145, Atatürk 138, Erciyes 135 ve SBÜ 121 akademisyenle yeralırken bazı üniversitelerin ise ilk 6000 kişilik listede hiç yer almadığı görüldü. Bu durum bazı üniversitelerimizin daha nitelikli öğretim üyesi edinebilme ve onları kaybetmemek için bazı düzenlemeler ve cazibe unsurlarının olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Açıklanan verilerin Versiyon 1 olduğu ve Google Scholar profillerinin gönüllülük esaslı ve standart olmaması, bazı hatalara açık olması, fizik gibi bazı branşlarda tartışmalar içermesi ve maddi hatalar nedeniyle olası eksikliklerin bir süre sonra yayınlanacak versiyon 2'de düzeltileceği belirtilerek düzeltme taleplerinin Researchgate üzerinden bildirilmesi istendi.

6000 akademisyeni kapsayan pdf formatındaki dokumanı görmek için tıklayın.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
18 Şubat 2021 11:39		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi
17 Şubat 2021 10:02
TÜİK görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
16 Şubat 2021 08:22		 Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?
16 Şubat 2021 02:12
Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselmesinde neler değişti?
13 Şubat 2021 10:44		 Uzlaştırmacı sınavı bu sınav ile çakışıyor
11 Şubat 2021 10:55
Memurlar.net üyelik hesabınıza 2. maili ekleyebilirsiniz
10 Şubat 2021 16:04		 Atama izni istisnalarında değişenler
09 Şubat 2021 17:45
MEB yönetici görevlendirme sınavında Türkçe ve Matematik sorulmayacak mı?
06 Şubat 2021 14:05		 CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
06 Şubat 2021 12:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası15:10 - Vaka sayılarının düştüğü ilde validen 'rehavet' uyarısı15:06 - Sağlık-Sen 'Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu paylaştı15:03 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, bu ilde sigortalı sayısı arttı14:45 - 300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
14:45 - Polis memuru görevi başında kalbine yenik düştü14:32 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis14:27 - Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti14:22 - Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı14:20 - Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi14:12 - Doktor öğretim üyesi müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?
14:12 - Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı14:04 - Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama14:01 - Merkez Bankası faizi değiştirmedi13:58 - İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek13:53 - Akşener de Pençe-Kartal 2 Harekatı'ndaki 'sorumluluk' tartışmalarına katıldı
13:52 - Türk dünyası Meteoroloji formu Türkiye'de yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Marketler için 7 kritik düzenleme yolda
Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
Uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Şampuanı bile belediyeye ödettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Patila 2
ya herro ya merro 2
dilara 1
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
pandemi bitince özlenecekler 2
uçurtma avcısı 2
dezenfektan 3
yıl 3500 2
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
mavi köpekler 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi işçi alacak
Atakum Belediyesi engelli işçi alacak
Gölyaka Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam