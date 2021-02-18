Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi

Webometrics'te 2015 ve 2016 yıllarında yapılan sıralama Webometrics'in daha sonraki yıllarda sadece İspanyolca konuşan ülkeleri sıralamaya başlaması üzerine güncellenmemişti. Prof.Dr. Murat ALPER'in 6-10 Şubat 2021'deki Google Scholar açık profillerine göre H indexi ve atıf sayısına göre açıkladığı ilk 6.000 araştırmacı içinde H index'i en yüksek 10 akademisyen sırasıyla Metin Arık, Mustafa Soylak, T. Bedirhan Üstün, İsmail Çakmak, Erol Gelenbe, Mustafa Tüzen, Volkan Adsay, Yusuf Yagci, İlhami Gülçin ve Ahmet Sarı'dır.

İlk 6.000 araştırmacı içinde atıf sayısı en yüksek 10 akademisyen ise sırasıyla Metin Arık, Çetin Erol, T. Bedirhan Üstün, Can Alkan, Şener Büyüköztürk, Mustafa Soylak, A.M. Celal Şengör, Volkan Adsay, İsmail Çakmak ve Sultan Eser'dir.

İlk 6000 içinde en fazla akademisyenle yer alan ilk 10 üniversite ve listeye giren akademisyen sayısı sırasıyla Hacettepe 253, ODTÜ 207, İTÜ 203, Ankara 188, Gazi 185, İstanbul 169, Koç 145, Atatürk 138, Erciyes 135 ve SBÜ 121 akademisyenle yeralırken bazı üniversitelerin ise ilk 6000 kişilik listede hiç yer almadığı görüldü. Bu durum bazı üniversitelerimizin daha nitelikli öğretim üyesi edinebilme ve onları kaybetmemek için bazı düzenlemeler ve cazibe unsurlarının olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Açıklanan verilerin Versiyon 1 olduğu ve Google Scholar profillerinin gönüllülük esaslı ve standart olmaması, bazı hatalara açık olması, fizik gibi bazı branşlarda tartışmalar içermesi ve maddi hatalar nedeniyle olası eksikliklerin bir süre sonra yayınlanacak versiyon 2'de düzeltileceği belirtilerek düzeltme taleplerinin Researchgate üzerinden bildirilmesi istendi.

6000 akademisyeni kapsayan pdf formatındaki dokumanı görmek için tıklayın.