Usta öğreticilere de norm kadro getirilmelidir

"Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yönetici ve öğretmen normları nasıl belirlenir?" haberimizde Halk eğitimi merkezi kurumları norm kadrolarının; Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu, kurumdan gelen bilgiler, açılan kurs sayısı, kurs talebi, yöresel veya mahalli nedenler gibi yöresel ihtiyaçlar ve izleme değerlendirme verilerine göre alan/meslekler dikkate alınarak öğretmen norm kadrolarının belirlendiğine dair ilgili belgeleri yayınlamıştık.

Halk Eğitimi Merkezlerinde yönetici ve öğretmenlere nüfusa bağlı norm kadro kriterleri getirilmesine rağmen usta öğreticilerin bir norm kadrosu bulunmamaktadır.

Usta Öğreticilere de; kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu, kurumdan gelen bilgiler, açılan kurs sayısı, kurs talebi, yöresel veya mahalli nedenler gibi yöresel ihtiyaçlar ve izleme değerlendirme verilerine göre alan/meslekler dikkate alınarak göre norm kadro uygulaması getirilmelidir.

Ahmet KANDEMİR