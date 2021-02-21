1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan uyarı: Vitamin-mineral çöplüğü olduk

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen, takviye gıda ve vitaminlere bel bağladı. Bu ürünler benzincilerde bile satılmaya başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor: "Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller açısından ülkemiz adeta bir çöplüğe döndü. Bu ürünlerin fazlası ölümcül hasarlara neden olabilir. Her vücudun ihtiyacı farklıdır. Doktora danışmadan sakın almayın!"
 21 Şubat 2021 08:05
+Aa- Yazdır
Uzmanlardan uyarı: Vitamin-mineral çöplüğü olduk

Pandemi döneminde vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için gıda takviyeleri ile vitaminlere olan talebi arttı. Ancak "Vitamin ve takviye edici gıdalara herkesin ihtiyacı var mı" sorusu gündemde. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, "Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller açısından ülkemiz maalesef adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Her vücudun ihtiyacı farklıdır" dedi. Saydan, Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e şunları söyledi:

'ULUORTA SATILIYOR'

"Tarım Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet üzerinden ve marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde cep telefonu, elektronik eşya, mobilya ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanacağını açıkladığı halde, gıda takviyelerinin satışı devam ediyor. Marketlerde, internette ve hatta tekel bayilerinde bile hangi koşullar altında muhafaza edildiği belli olmayan, bilinçsiz bir şekilde satışı yapılan gıda takviyeleri ve vitaminler, eczacı danışmanlığında satılmalı, uluorta her yerde satılmamalı.

'GIDA TAKVİYELERİ DE İLAÇTIR'

Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller ve benzeri ürünler açısından ülkemiz maalesef adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Özellikle marketlerden ve internetten satışları artarak toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı. İlaç formundaki gıda takviyeleri hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden, kontrolsüzce vatandaşlarımıza reklamlarla sunuluyor. Market ve sosyal medya ile online alışveriş sitelerinde ilanlar yoluyla, bu ürünlerin serbestçe reklamı yapılarak, vatandaşımız özendiriliyor. Oysa ki eczacılarımız, vatandaşların sağlık bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın Reçetem Bilgi Sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Medula sistemi üzerinden kontrol ederek, bu tip takviye edici vitaminler için ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek önermektedir. Bu ürünlerin hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanımı çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Takviye edici gıdaların, günlük alım dozu olan birer ilaç olduğu unutulmamalı. İster kimyasal isterse bitkisel kökenli olsun, tüm ilaçlar eczacının uzmanlık alanıdır. Eczanelerimiz de Sağlık Bakanlığı tarafından denetimi yapılan, ısı, nem ve diğer saklama koşullarının yanı sıra mevcut ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrolü yapılarak, kaliteli şekilde muhafaza edilen, insan sağlığına yönelik ürünlerin en güvenilir şekilde korunup saklandığı yerlerdir."

BAZI VİTAMİNLER HASTALIK TETİKLER

Kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Melih Us, vitamin ve besin takviyelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, Hürriyet'e şunları söyledi:

"Vitamin takviyeleri veya besin takviyeleri ilaç olarak geçmiyor. O nedenle Sağlık Bakanlığı değil, Tarım ve Orman Bakanlığı denetliyor. Bunların çoğu kontrolsüz ürün. Bunlardan bazılarının fazla alınması durumunda sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

FAZLASI ZEHİRLER

Örneğin D vitamini ölçülebilir bir vitamindir. Şahıs kendi başına gider alır ve kullanırsa, toksik olma durumu ortaya çıkar. Maalesef korona döneminde herkese D vitamini önerildi. Bu vitamin için önce vücuttaki seviyesine bakılması gerekir. Bizim hedeflediğimiz 50-60 arasında, 90'ın üzerine çıkarsa toksik olma durumu var. Özellikle diyabetik hastalar çok dikkat etmeli. Faydamız olsun derken, zararı olabilir.

DOKTOR TAVSİYESİ ŞART

Aynı şekilde C vitamini, suda eriyen bir vitamindir. Çok çabuk idrarla dışarı çıkar. Bu sebeple C vitamini verilecekse doz ayarlaması yapılması şart. Doz ayarı da hastalığa ve endikasyona göre yapılmalı. Tüm bu ürünlerin mutlaka doktor tavsiyesi ile tüketilmesi gerekiyor. Bu ürünlerle ilgili devletler diyor ki, 'Ben ilaç sanayinin ürettiği vitaminlere kefilim. Denetimden geçiririm ancak gidip vitamin shop'lardan alınanlara kefil değilim.' Çok büyük marketler var, bunlar inanılmaz çeşitlilikte vitamin satıyor. Bilinçsiz tüketim büyük problem. Bunların mutlaka belli faydaları var, alternatif olarak klasik tedaviye eklenmeli ama kesinlikle doktor kontrolünde olmalı. Ayrıca kontrollü satılmaları gerekiyor. Merdiven altı üretim de çok fazla, özellikle Slovenya'den gelenler. İnsanlar bunları alırken nerede üretildiğine de bakmalı."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı dolandırıcılarına dikkat! Vatandaşa yurt dışı tuzağı
21 Şubat 2021 08:15		 Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
21 Şubat 2021 07:58
Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı- Haritalı
21 Şubat 2021 07:35		 Tarım OSB'lerde 50 bin kişilik yeni istihdam
21 Şubat 2021 06:54
Kamu kurumlarını çalışanların gözünde değerli kılan özellikler
21 Şubat 2021 06:36		 Şırnak'ta çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı
20 Şubat 2021 23:49
'Düşük vaka oranının en az iki hafta korunması gerekiyor'
20 Şubat 2021 22:10		 BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin'den aşı fiyatı açıklaması
20 Şubat 2021 22:06
Bu ilçede bir aydır hiç vaka görülmedi
20 Şubat 2021 22:03		 Bilim Kurulu üyesinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı
20 Şubat 2021 21:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:54 - İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar08:43 - Pilot adaylarına şok! Okul için iflas talebi08:34 - Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!08:24 - Ümraniye'de geceyi alevler aydınlattı08:15 - Aşı dolandırıcılarına dikkat! Vatandaşa yurt dışı tuzağı08:05 - Uzmanlardan uyarı: Vitamin-mineral çöplüğü olduk
07:58 - Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak07:50 - Sağlık çalışanlarının oda ve birlik problemi07:44 - İlk sinyal geldi! Türkiye'nin kredi notu yükselecek07:35 - Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı- Haritalı07:25 - Hemşirelik öğrencilerine de aşıda öncelik07:17 - Esnafın gözü 1 Mart'ta: Tüm tedbirlerle açılmaya hazırlar
07:09 - CIA ile dosttan öte: HTS kayıtları ortaya çıktı07:00 - Normalleşme böyle geldi: Avrupa'da iki dünyada beşinciyiz06:54 - Tarım OSB'lerde 50 bin kişilik yeni istihdam06:45 - PKK ve Haşdi Şabi şer ittifakı kurdu06:36 - Kamu kurumlarını çalışanların gözünde değerli kılan özellikler
06:27 - 'Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Kamu kurumlarını çalışanların gözünde değerli kılan özellikler
Normalleşme böyle geldi: Avrupa'da iki dünyada beşinciyiz
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık
CIA ile dosttan öte: HTS kayıtları ortaya çıktı
Esnafın gözü 1 Mart'ta: Tüm tedbirlerle açılmaya hazırlar
Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!
Akraba ziyareti pahalıya patladı, 7 ev karantinaya alındı
21 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk oyunu 5
ya herro ya merro 1
Perseverance 1
Doğru mu Platformu 1
Yakutistan'da donan köpek 1
marvel comics 1
regaib kandili 1
durduk yere akla gelen replikler 2
mutlu eden besinler 3
bolu 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam