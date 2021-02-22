Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir, Hakkari ve Nevşehir kongrelerinde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenler sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır.

"EY KILIÇDAROĞLU, SENİN DE VEBALİN VAR"

Biz kendi devletinin arkasında duranlarla yol yürüyoruz. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu; Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

CHP'NİN ALBAYRAK'A SUÇLAMALARI

CHP şürekası, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemi ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum.

"ADAM ZANNETTİM"

Bakanlarımız gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim dedi, ben de evet dedim. CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim. Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın dedim. İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.

Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.

"BERAT ALBAYRAK'IN TALİHSİZLİĞİ 'DAMAT' SIFATININ ÖNE GEÇMESİ OLDU"

Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.

Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar.

DÖVİZ REZERVLERİ EKSİDE İDDİASINA YANIT

Şu anda IMF'ye bir kuruş borcumuz yok. Bize diyorlar ki IMF'den borç alın. O sizin cibiliyetinizdir, o sizin karakterinizdir. Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indi.

"İŞLEMLER HUKUKA AYKIRI DEĞİL"

Ne döviz buharlaştı, ne hukuka aykırı bir işlem var. Yapılan döviz işlemleri hukuka uygundur. Bu işlemler sayesinde ekonomimiz ciddi şoklar altında hedeflerine bağlı kalmayı başardı. CHP'nin bu izahlara rağmen aynı teraneyi sürdüreceğinden şüphemiz yok. Bizim muhatabımız millettir. Sözümüzde milletedir. Tayyip Erdoğan'a ailesine çalışma arkadaşlarına saldırarak hedeflerimizden uzaklaştırabileceklerini sananlara, size buradan ekmek çıkmaz diyoruz."