Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
Sağlık Bakanı Koca: "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var."
|22 Şubat 2021 23:59
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Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.
8-14 Şubat 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı için; TIKLAYINIZ
Açıklanan sayılar 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde)
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|42,86
|Adıyaman
|120,64
|Afyon
|31,62
|Ağrı
|19,61
|Aksaray
|108,28
|Amasya
|90,31
|Ankara
|35,38
|Antalya
|78,92
|Ardahan
|88,39
|Artvin
|75,51
|Aydın
|37,71
|Balıkesir
|92,39
|Bartın
|31,15
|Batman
|8,70
|Bayburt
|21,97
|Bilecik
|45,72
|Bingöl
|18,45
|Bitlis
|15,09
|Bolu
|75,60
|Burdur
|93,22
|Bursa
|39,13
|Çanakkale
|43,76
|Çankırı
|26,50
|Çorum
|41,31
|Denizli
|31,51
|Diyarbakır
|17,99
|Düzce
|48,78
|Edirne
|75,29
|Elazığ
|44,22
|Erzincan
|34,13
|Erzurum
|37,71
|Eskişehir
|30,99
|Gaziantep
|26,72
|Giresun
|184,34
|Gümüşhane
|97,18
|Hakkari
|9,55
|Hatay
|62,82
|Iğdır
|23,28
|Isparta
|33,88
|İstanbul
|60,19
|İzmir
|44,39
|Kahramanmaraş
|39,38
|Karabük
|34,15
|Karaman
|103,16
|Kars
|17,79
|Kastamonu
|29,73
|Kayseri
|56,71
|Kırıkkale
|43,23
|Kırklareli
|52,61
|Kırşehir
|29,90
|Kilis
|51,57
|Kocaeli
|88,19
|Konya
|90,99
|Kütahya
|50,91
|Malatya
|40,92
|Manisa
|42,52
|Mardin
|15,33
|Mersin
|90,57
|Muğla
|54,94
|Muş
|16,28
|Nevşehir
|66,16
|Niğde
|54,67
|Ordu
|194,42
|Osmaniye
|139,81
|Rize
|202,44
|Sakarya
|76,77
|Samsun
|171,29
|Siirt
|21,37
|Sinop
|79,52
|Sivas
|33,08
|Şanlıurfa
|27,12
|Şırnak
|7,82
|Tekirdağ
|55,37
|Tokat
|118,52
|Trabzon
|228,02
|Tunceli
|38,96
|Uşak
|27,70
|Van
|14,89
|Yalova
|75,17
|Yozgat
|41,07
|Zonguldak
|54,67
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