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Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var

Sağlık Bakanı Koca: "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var."
 22 Şubat 2021 23:59
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Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin il bazında 7 günlük vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.

8-14 Şubat 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı için; TIKLAYINIZ

Açıklanan sayılar 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde)

İl Adı Sayı
Adana 42,86
Adıyaman 120,64
Afyon 31,62
Ağrı 19,61
Aksaray 108,28
Amasya 90,31
Ankara 35,38
Antalya 78,92
Ardahan 88,39
Artvin 75,51
Aydın 37,71
Balıkesir 92,39
Bartın 31,15
Batman 8,70
Bayburt 21,97
Bilecik 45,72
Bingöl 18,45
Bitlis 15,09
Bolu 75,60
Burdur 93,22
Bursa 39,13
Çanakkale 43,76
Çankırı 26,50
Çorum 41,31
Denizli 31,51
Diyarbakır 17,99
Düzce 48,78
Edirne 75,29
Elazığ 44,22
Erzincan 34,13
Erzurum 37,71
Eskişehir 30,99
Gaziantep 26,72
Giresun 184,34
Gümüşhane 97,18
Hakkari 9,55
Hatay 62,82
Iğdır 23,28
Isparta 33,88
İstanbul 60,19
İzmir 44,39
Kahramanmaraş 39,38
Karabük 34,15
Karaman 103,16
Kars 17,79
Kastamonu 29,73
Kayseri 56,71
Kırıkkale 43,23
Kırklareli 52,61
Kırşehir 29,90
Kilis 51,57
Kocaeli 88,19
Konya 90,99
Kütahya 50,91
Malatya 40,92
Manisa 42,52
Mardin 15,33
Mersin 90,57
Muğla 54,94
Muş 16,28
Nevşehir 66,16
Niğde 54,67
Ordu 194,42
Osmaniye 139,81
Rize 202,44
Sakarya 76,77
Samsun 171,29
Siirt 21,37
Sinop 79,52
Sivas 33,08
Şanlıurfa 27,12
Şırnak 7,82
Tekirdağ 55,37
Tokat 118,52
Trabzon 228,02
Tunceli 38,96
Uşak 27,70
Van 14,89
Yalova 75,17
Yozgat 41,07
Zonguldak 54,67
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