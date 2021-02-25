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TSK izin verdi: Tuşlu telefonlar stoklarda tükendi

Akıllı telefonlara talep her ne kadar günden güne artıyor olsa da unutulmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu özellikte telefonlara rağbette bir artış var. Öyle ki askere gidecek kişilerden nostalji yapmak isteyenlere kadar talep bir anda artış gösterdi ve stoklar kısa sürede pek çok yerde tükendi.
 25 Şubat 2021 22:57
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GAZİANTEP'te, unutulmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu telefonlara olan talep son zamanlarda artmaya başladı. Hem nostalji için hem de Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen kısmi telefon kullanımına izin verilmesiyle ilgili kararının ardından, ikinci el telefon satışı yapan dükkanlarda oluşan rağbet ile eski telefon stokları tünmeye başladı.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların kullanımının artmasının ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı. Ancak, son dönemde Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen kısmi telefon kullanımına yönelik izin verilmesiyle ilgili kararın ardından rafa kaldırılan tuşlu telefonlara ilgiyi artırdı. Birçok kişi askere gidecek yakını için tuşlu telefonlara yeniden ilgi göstermeye başladı. Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmaya başladı.

'STOKLARIMIZ TÜKENDİ'

Tuşlu telefonlara yönelik rağbetin arttığını ve stoklarının tükendiğini anlatan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca, "İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK'nın tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı. Öyle ki bir zamanlar yüzlerce olan tuşlu telefon stokumuz bile tükendi. Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100 ile 200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar. Tuşlu telefonlar aynı zamanda şarj ömrü uzun olduğu için de rağbet görüyor" diye konuştu.

'DAHA AZ ARIZALANIYOR VE ŞARJI UZUN GİDİYOR'

Şarjı uzun ömürlü olduğu ve az arıza verdiği için tuşlu telefon kullandığını belirten Serdar Bahri ise, "Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor. Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım" dedi.
DHA
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