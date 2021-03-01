'Acılı çiğ köfte' nedeniyle çalışanı darbeden müşteri serbest bırakıldı
|01 Mart 2021 08:41
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Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş, İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi.
Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş, köftenin acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.
Y.K. aldığı darp raporu ile polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş, daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor.
Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş, bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.
Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğruladı. Savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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