1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen genç yaşadıklarını anlattı

Olayla ilgili ifade vermek için adliyeye gelen Yılmaz Koç: "Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum"
 01 Mart 2021 14:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle bir müşteri tarafından darbedilen iş yeri çalışanı Yılmaz Koç, "Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum" dedi.

Savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.15'te dükkanda beklerken bir müşterinin geldiğini söyledi.

Müşterinin alkollü olduğunu gözlemlediğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bir acısız çiğ köfte istedi. 'Tabii' dedim, yaptım verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım?' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. Bu iki dürümü hazırlarken bana 'acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım, istersen tekrar yapayım' dedim. Kalktı geldi, 'gel tadına bak' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti. O an alkollü olduğu için ve orası benim iş yerim olduğu için karşılık vermek istemedim. O yüzden sadece kendimi savundum. Sakinleştirmek için çabaladım, sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce dükkandan çıktı."

- "İşten çıkma gibi bir durum yok"

Koç, işinden ayrılmadığını hem dinlenmek hem de "ailesinin rahat etmesi" için izin aldığını vurgulayarak, "Patronum da yardımcı oldu, 'tabii' dedi. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir durum yok. Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiç bir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuştu.

İşletme sahibi Abdulkadir Demirel de Yılmaz Koç'un yanında olduklarını dile getirdi.

Sosyal medyada, Koç'un işten çıkarıldığıyla ilgili yanlış paylaşımlarda bulunulduğunu, bunların doğru olmadığını anlatan Demirel, "Biz 'psikolojik olarak düzelsin' diye kendisine bir süre izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılması söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

- Olay

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide dün yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
01 Mart 2021 15:26		 Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
01 Mart 2021 14:21
Silahını temizlerken kendini vuran emekli polis memuru hayatını kaybetti
01 Mart 2021 14:16		 Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar
01 Mart 2021 13:38
İzmir'de profesör doktor, hasta yakınına saldırdı
01 Mart 2021 13:00		 Antalya Başsavcılığı: Engelli kişiye saldıran baba oğul tutuklandı
01 Mart 2021 12:46
Konya'da çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
01 Mart 2021 12:39		 Mardin'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
01 Mart 2021 12:10
Uşak'ta kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti
01 Mart 2021 12:06		 Şırnak'ta terör operasyonları: 1 tutuklama
01 Mart 2021 11:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - Artı Yatırım Holding borsadan çıkarıldı15:40 - Altı ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı15:36 - 55 mutasyon vakası görülen ilde vakalar artışa geçti15:30 - Meslek lisesi, kimyasal içermeyen, bitkisel dezenfektan üretti15:26 - Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı15:23 - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar açıklandı
15:22 - İl Emniyet Müdüründen polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma'15:15 - Bankacılık sektörünün toplam karı yıllık bazda 45,2 azaldı15:12 - Mezun olmasına rağmen diploması geç düzenlenen memur GYS'ye girebilir mi?15:07 - İzmir'de depreme karşı riskli yapılar için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi14:59 - Türkiye, Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi14:55 - Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen genç yaşadıklarını anlattı
14:49 - Tek maddelik anayasa... 'Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür'14:44 - Yıkıma gelen ekipler şok yaşadı: Taşıyıcı kolonları kaldırmışlar14:33 - MSB: Terör inlerine girmeye devam ediyoruz14:30 - Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?14:25 - 1 Mart onun günü, boyacılıkla kazandı, bir doktor ve bir öğretmen yetiştirdi
14:21 - Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
BES'te yeni düzenlemeler
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burun estetiği 1
werner heisenberg 3
ikbal 1
Kars'ta bir alman köyü 1
toycular 1
cümbüş 2
ed stafford ile sokakta 60 gün 1
mart kapıdan baktırır 2
ice man 1
Metil alkol 1
SON İLANLAR
Devlet Su İşleri 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (hizmetli) alacak
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam