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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu bugün toplanacak
 03 Mart 2021 08:41
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.
Memurlar.Net
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