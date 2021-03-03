Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu bugün toplanacak
|03 Mart 2021 08:41
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